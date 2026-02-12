Golfa
Carlota Zigandak 'kolpe bakar bateko zuloa' egin du Riadeko PIF Saudi Ladies International txapelketan

Nafarroako golflariak kolpe zuzenean sartu zuen bola 8. zuloan.

Carlota Cigandaren artxiboko argazkia. EFE
EITB

Azken eguneratzea

Carlota Ciganda golf-jokalari nafarrak bola kolpe bakar batean (hole in one) sartzea lortu zuen 8. zuloan asteazken honetan, Riadeko (Saudi Arabia) PIF Saudi Ladies International torneoan. Banderari kolpe zuzena eman zion.

Mimi Rhodes britainiarra eta Hye-Jin Choi hego-korearra daude lehen postuetan, Saudi Arabiako Riyadh Golf Klubean jokatutako lehen jardunaldiaren ostean.

