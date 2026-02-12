Golf
Carlota Ziganda hace 'hoyo en uno' en el PIF Saudi Ladies International de Riad

La golfista navarra introdujo la bola en un golpe directo en el hoyo 8.
CARLOTA CIGANDA, EN EL OPEN DE ESPAÑA DE GOLF 2023. EFE
Foto de archivo de Carlota Ciganda. EFE
author image

EITB

Última actualización

La golfista navarra Carlota Ciganda logró un 'hoyo en uno' este miércoles, durante su participación en el PIF Saudi Ladies International de Riad (Arabia Saudí). Ciganda metió la bola con un golpe directo a la bandera en el hoyo 8, logrando un resultado de cinco bajo par (67).

La británica Mimi Rhodes y la surcoreana Hye-Jin Choi se colocaron en el liderato tras la primera jornada, disputada en el Riyadh Golf Club de Arabia Saudí.

