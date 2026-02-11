NEGUKO JOKO OLINPIKOAK
Jordan Stolzek bereganatu du urrea 1000 metroko abiadura proban; Daniel Milagros nafarra hogeita zazpigarren izan da

Milagrosek, 1:11,25eko markarekin, txapeldun olinpikoak baino 4,87 segundo gehiago behar izan ditu ibilbidea osatzeko.

El navarro Daniel Milagros en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, durante la prueba del esprint 1.000 metros.
Daniel Milagros, 1.000 metroko abiadura-proban. Argazkia: EFE
A. A. L. | EITB

Azken eguneratzea

Jordan Stolz estatubatuarrak irabazi du urrezko domina Milan-Cortina d'Ampezzon (Italia) jokatzen ari diren Neguko Olinpiar Jokoetan. Stolzek 1:06,28ko denbora egin du, hau da, errekor olinpiko berria ezarri du.

Bigarren tokia Jenning de Boo herbeheretarrarentzat izan da (+0,50), eta brontzezko domina, berriz, Zhongyan Ning txinatarrak eskuratu du (+1,06).

Proba berean parte hartu du Daniel Milagros 23 urteko patinatzaile nafarrak. Iruindarrak, bere lehen parte-hartze olinpikoan, 27. postuan bukatu du, 1:11,25eko denborarekin, dominetatik oso urrun eta irabazlearengandik 4,87 segundora.

