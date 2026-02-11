Jordan Stolzek bereganatu du urrea 1000 metroko abiadura proban; Daniel Milagros nafarra hogeita zazpigarren izan da
Milagrosek, 1:11,25eko markarekin, txapeldun olinpikoak baino 4,87 segundo gehiago behar izan ditu ibilbidea osatzeko.
Jordan Stolz estatubatuarrak irabazi du urrezko domina Milan-Cortina d'Ampezzon (Italia) jokatzen ari diren Neguko Olinpiar Jokoetan. Stolzek 1:06,28ko denbora egin du, hau da, errekor olinpiko berria ezarri du.
Bigarren tokia Jenning de Boo herbeheretarrarentzat izan da (+0,50), eta brontzezko domina, berriz, Zhongyan Ning txinatarrak eskuratu du (+1,06).
Proba berean parte hartu du Daniel Milagros 23 urteko patinatzaile nafarrak. Iruindarrak, bere lehen parte-hartze olinpikoan, 27. postuan bukatu du, 1:11,25eko denborarekin, dominetatik oso urrun eta irabazlearengandik 4,87 segundora.
Daniel Milagros asteazkenean arituko da izotz gaineko abiadurako patinajean, 1.000 metroko lasterketan: “Proba oso gogorra da”
Nafarrak, 23 urtekoa bera, “esperientziaz asko gozatzen saiatzen” ari da. Asteazkenean, 18:30ean, Neguko Olinpiar Jokoetan ibiliko da.
Manex Salsamendi ez da iraupen-eskiko esprint klasikoko final-laurdenetarako sailkatu
Kalifikazio-proban 48. postuan geratu da, 3:25:48 minutuko marka eginda, sailkapenetik zazpi segundora.
Dominak zergatik hausten ari diren ikertuko dute Milan-d'Ampezzoko Olinpiar Jokoetako antolatzaileek
Domina lortu duten hainbat kirolarik hausten ari direla salatu dute.
Seattle Seahawks vs New England Patriots Super Bowl 2026 finaleko argazki-galeria
Seattle Seahawksek New England Patriots 29-13 garaitu zuen Super Bowl finalean, eta taldearen historiako bigarrena eskuratu. Atsedenaldian, Bud Banny artista puertorricarrak, Lady Gaga eta Ricky Martinekin batera, kontinentearen batasunaren aldeko aldarria egin zuen. Partidaren zein emanaldiaren argazkiak daude hemen ikusgai.
Oier Ibarretxe boxeolariak brontzea lortu du BOXAM International txapelketan
Galdakaoko boxeolariak brontzezko domina eskuratu du bere kategorian, hiru borrokaldi egin ondoren: lehena Belgikako ordezkariaren aurka, bigarrena Kanadakoaren aurka eta hirugarrena, finalerdietan, Ukrainakoaren kontra.
Rahm kolpe batera geratu da LIV Golf zirkuituko 2026ko lehen txapelketan
Bigarren sailkatu da, irabazlearengandik kolpe batera (265 kolpe, -23), eta azken unera arte egin dio aurre garaile atera den Smylieri.
Ariane Torok zilarrezko domina eskuratu du Parisko Grand Slamean
Ariane Toro Soler nafarrak zilarrezko domina irabazi du Parisko Grand Slamean, 52 kilotik beherako kategorian, finalean Krasniqi kosovarraren aurka galduta.
Milan-Cortina d'Ampezzo: 2026ko Neguko Olinpiar Jokoak, abian
Neguko Olinpiar Jokoen XXV. ekitaldia da; bertan, bost euskal kirolarik lehiatuko dute: Manex Salsamendik, Daniel Milagrosek, Lucas Eguibarrek, Alvaro Romerok eta Arrieta Rodriguezek. Hasiera ekitaldia ostiral honetan izanen da, eta amaiera, berriz, hilaren 22an.