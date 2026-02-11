Jordan Stolz se lleva el oro en la prueba de velocidad de 1000 metros, en la que el navarro Daniel Milagros finaliza vigesimoséptimo

El estadounidense Jordan Stolz se ha colgado la medalla de oro en la prueba de velocidad masculina de los 1.000 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia). Stolz se ha impuesto con una marca de 1:06,28 lo que supone un nuevo récord olímpico.

Segundo clasificado ha sido el neerlandés Jenning de Boo (+0,50), mientras que la presea de bronce se la ha colgado el chino Zhongyan Ning (+1,06).

En la misma prueba ha participado el joven patinador navarro de 23 años Daniel Milagros. El pamplonés, en su primera participación olímpica, ha terminado en el puesto 27, con una marca de 1:11,25, muy alejado de las medallas y a una distancia de 4,87 segundos del vencedor final.