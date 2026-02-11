JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Jordan Stolz se lleva el oro en la prueba de velocidad de 1000 metros, en la que el navarro Daniel Milagros finaliza vigesimoséptimo

Milagros, con una marca de 1:11,25, ha necesitado 4,87 segundos más que el campeón olímpico en completar el recorrido.
El navarro Daniel Milagros en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, durante la prueba del esprint 1.000 metros.
Daniel Milagros, en la prueba de velocidad de 1.000 metros. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Jordan Stolzek bereganatu du urrea 1000 metroko abiadura proban; Daniel Milagros nafarra hogeita zazpigarren izan da
author image

A. A. L. | EITB

Última actualización

El estadounidense Jordan Stolz se ha colgado la medalla de oro en la prueba de velocidad masculina de los 1.000 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia). Stolz se ha impuesto con una marca de 1:06,28 lo que supone un nuevo récord olímpico.

Segundo clasificado ha sido el neerlandés Jenning de Boo (+0,50), mientras que la presea de bronce se la ha colgado el chino Zhongyan Ning (+1,06).

En la misma prueba ha participado el joven patinador navarro de 23 años Daniel Milagros. El pamplonés, en su primera participación olímpica, ha terminado en el puesto 27, con una marca de 1:11,25, muy alejado de las medallas y a una distancia de 4,87 segundos del vencedor final.

Juegos Olímpicos de Invierno Más deportes

Te puede interesar

Seattle Seahawks izan da nagusi 2026ko Super Bowl txapelketan.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Galería de fotos de la final de la Super Bowl 2026 entre Seatte Seahawks y New England Patriots

En la final de 2026 de la Super Bowl los Seatte Seahawks derrotaron a los New England Patriots por 29-13, logrando su segundo título. Durante la actuación del descanso el artista puertorriqueño Bud Banny realizó una actuación de fuerte carga simbólica en la que reivindicó la identidad latina, apeló a la unidad de las Américas y llevó referencias culturales de Puerto Rico al escenario. Aquí podéis ver las fotos de la final y de la actuación.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X