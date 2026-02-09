Dominak zergatik hausten ari diren ikertuko dute Milan-d'Ampezzoko Olinpiar Jokoetako antolatzaileek
Domina bat lortu duten hainbat kirolarik domina horiek hausten ari direla salatu dute.
Olinpiar dominen fabrikazioa ikertuko dutela adierazi dute Milan-Cortina d'Ampezzoko Neguko Olinpiar Jokoetako antolatzaileek, hainbat kirolarik beraien dominak hausten ari direla salatu ondoren.
Breezy Johnson jaitsierako txapeldun estatubatuarrak, Ebba Andersson iraupeneko eskiaren zilarrezko dominadunak, Alysa Liu patinatzaile artistiko estatubatuarrak eta Justus Strelow biatloiaren brontzeko dominadun alemaniarrak, ezbeharrak jasan dituzte, bereziki garaipenak ospatzeko salto egiterakoan; Strelowek berea konpondu zuen, baina harramazka batekin.
Johnsonek bere kideak ohartu zituen igandean: “Dominarekin, ez egin salto. Nik emozioz salto egin nuen, eta hautsi egin zen. Seguruenik norbaitek konponduko du”, esan zuen kazetarien aurrean. Domina kordoitik erori zen eta “pixka bat hautsita” zegoela esan zuen Johnsonek.
Andrea Francisi Jokoen operazio zuzendariak egoeraz kontziente zirela azaldu zien kazetariei, eta arazoa ezagutzeko ikertzen ari zirela.
Seattle Seahawks vs New England Patriots Super Bowl 2026 finaleko argazki-galeria
Seattle Seahawksek New England Patriots 29-13 garaitu zuen Super Bowl finalean, eta taldearen historiako bigarrena eskuratu. Atsedenaldian, Bud Banny artista puertorricarrak, Lady Gaga eta Ricky Martinekin batera, kontinentearen batasunaren aldeko aldarria egin zuen. Partidaren zein emanaldiaren argazkiak daude hemen ikusgai.
Oier Ibarretxe boxeolariak brontzea lortu du BOXAM International txapelketan
Galdakaoko boxeolariak brontzezko domina eskuratu du bere kategorian, hiru borrokaldi egin ondoren: lehena Belgikako ordezkariaren aurka, bigarrena Kanadakoaren aurka eta hirugarrena, finalerdietan, Ukrainakoaren kontra.
Rahm kolpe batera geratu da LIV Golf zirkuituko 2026ko lehen txapelketan
Bigarren sailkatu da, irabazlearengandik kolpe batera (265 kolpe, -23), eta azken unera arte egin dio aurre garaile atera den Smylieri.
Ariane Torok zilarrezko domina eskuratu du Parisko Grand Slamean
Ariane Toro Soler nafarrak zilarrezko domina irabazi du Parisko Grand Slamean, 52 kilotik beherako kategorian, finalean Krasniqi kosovarraren aurka galduta.
Milan-Cortina d'Ampezzo: 2026ko Neguko Olinpiar Jokoak, abian
Neguko Olinpiar Jokoen XXV. ekitaldia da; bertan, bost euskal kirolarik lehiatuko dute: Manex Salsamendik, Daniel Milagrosek, Lucas Eguibarrek, Alvaro Romerok eta Arrieta Rodriguezek. Hasiera ekitaldia ostiral honetan izanen da, eta amaiera, berriz, hilaren 22an.
LIV Golf txapelketek munduko rankingerako puntuak emango dituzte 2026tik aurrera
Jose Maria Mendiola judokak zilarra irabazi du Europako Irekian, Sofian
Mendiolak galdu egin du -81 kiloko kategoriako finalean Alpha Oumar Djalo frantziarraren aurka, baina aurretik Taras Nielziev ukrainarra, Dominic Rodriguez estatubatuarra, Denislav Ivanov bulgariarra, Umalt Demirel turkiarra eta Ciprian Gribinet moldaviarra kanporatu ditu.
Carlos Alcarazek Australiako Irekia irabazi du, finalean Djokovic menderatuta
Murtziarrak 2-6, 6-2, 6-3 eta 7-5 menderatu du Djokovic, eta, 22 urterekin, Grand Slameko lau tituluak lortu dituen jokalari gazteena da.
Rybakina Australiako Irekiko txapeldun, final lehiatua irabazita
Horren aurkaria, Sabalenka, gaur egun munduko lehena eta 2023an eta 2024an Australiako Irekiko txapelduna, nagusi izan da tarte batzuetan, baina ezin izan dio bere abantailari eutsi.