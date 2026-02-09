NEGUKO OLINPIAR JOKOAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Dominak zergatik hausten ari diren ikertuko dute Milan-d'Ampezzoko Olinpiar Jokoetako antolatzaileek

Domina bat lortu duten hainbat kirolarik domina horiek hausten ari direla salatu dute.

Megan Oldham (Kanada).
Megan Oldham, Neguko Olinpiar Jokoetako domina; IRUDIA: EUROPA PRESS
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Olinpiar dominen fabrikazioa ikertuko dutela adierazi dute Milan-Cortina d'Ampezzoko Neguko Olinpiar Jokoetako antolatzaileek, hainbat kirolarik beraien dominak hausten ari direla salatu ondoren.

Breezy Johnson jaitsierako txapeldun estatubatuarrak, Ebba Andersson iraupeneko eskiaren zilarrezko dominadunak, Alysa Liu patinatzaile artistiko estatubatuarrak eta Justus Strelow biatloiaren brontzeko dominadun alemaniarrak, ezbeharrak jasan dituzte, bereziki garaipenak ospatzeko salto egiterakoan; Strelowek berea konpondu zuen, baina harramazka batekin.

Johnsonek bere kideak ohartu zituen igandean: “Dominarekin, ez egin salto. Nik emozioz salto egin nuen, eta hautsi egin zen. Seguruenik norbaitek konponduko du”, esan zuen kazetarien aurrean. Domina kordoitik erori zen eta “pixka bat hautsita” zegoela esan zuen Johnsonek.

Andrea Francisi Jokoen operazio zuzendariak egoeraz kontziente zirela azaldu zien kazetariei, eta arazoa ezagutzeko ikertzen ari zirela.

Eskia Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X