La organización de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo investigará por qué se están rompiendo las medallas

Varias y varios deportistas que han obtenido una medalla han denunciado que se están rompiendo.
Megan Oldham (Kanada).
Megan Oldham, medallista de los Juegos Olimpicos de Invierno; IMAGEN: EUROPA PRESS
Euskaraz irakurri: Milan-Cortina d 'Ampezzoko Joko Olinpikoen antolakuntzak dominak zergatik hausten ari diren ikertuko du
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

La organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo ha anunciado este lunes que investigará la fabricación de las medallas olímpicas, después de que varios deportistas hayan denunciado que sus medallas se están rompiendo.
   
La campeona olímpica estadounidense de descenso Breezy Johnson, la medallista de plata sueca en esquí de fondo Ebba Andersson, la patinadora artística estadounidense Alysa Liu y el medallista de bronce alemán en biatlón Justus Strelow han sufrido percances, especialmente al saltar para celebrar sus victorias. Strelow la arregló él mismo, aunque con un arañazo.

Johnson avisó a sus compañeros el domingo: "No saltéis con ellas. Yo estaba saltando de emoción y se rompió. Seguro que alguien lo arreglará", dijo, ante los periodistas. La medalla se cayó del cordón y Johnson dijo que había quedado "un poco rota".

El director de operaciones de los Juegos, Andrea Francisi, explicó a los periodistas que eran conscientes de la situación, y que estaban investigando cuál era exactamente el problema.

