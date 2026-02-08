Oier Ibarretxe boxeolariak brontzea lortu du BOXAM International txapelketan
Galdakaoko boxeolariak brontzezko domina eskuratu du bere kategorian, hiru borrokaldi egin ondoren: lehena Belgikako ordezkariaren aurka, bigarrena Kanadakoaren aurka eta hirugarrena, finalerdietan, Ukrainakoaren kontra.
Oier Ibarretxe Basque Team Fundazioaren beka duen boxeolariak hirugarren postua eskuratu du BOXAM International Tournament txapelketan, La Nucian (Alacant). Gizonezkoen eta emakumezkoen elite mailako kategoriak biltzen ditu, eta 20 herrialde baino gehiagoko 300 boxeolarik eman dute izena bertan.
Oierrek brontzea lortu du bere kategorian, hiru borrokaldi egin ondoren: lehena Belgikako ordezkariaren aurka, bigarrena Kanadakoaren aurka eta hirugarrena, finalerdietan, Ukrainakoaren kontra.
Galdakaoko boxeolariak Parisko 2024ko Olinpiar Jokoetan egin zuen debuta Bazarbay Mukhammedsabyr Kazakhstango boxeolari famatuari aurre eginez. Ikasketa ona izan zen bere mailako boxeolari onenetako bati aurre egin behar izatea. Iaz, berriz, Liverpooleko Elite Mailako Munduko Txapelketan lehiatu zen.
Rahm kolpe batera geratu da LIV Golf zirkuituko 2026ko lehen txapelketan
Bigarren sailkatu da, irabazlearengandik kolpe batera (265 kolpe, -23), eta azken unera arte egin dio aurre garaile atera den Smylieri.
Ariane Torok zilarrezko domina eskuratu du Parisko Grand Slamean
Ariane Toro Soler nafarrak zilarrezko domina irabazi du Parisko Grand Slamean, 52 kilotik beherako kategorian, finalean Krasniqi kosovarraren aurka galduta.
Milan-Cortina d'Ampezzo: 2026ko Neguko Olinpiar Jokoak, abian
Neguko Olinpiar Jokoen XXV. ekitaldia da; bertan, bost euskal kirolarik lehiatuko dute: Manex Salsamendik, Daniel Milagrosek, Lucas Eguibarrek, Alvaro Romerok eta Arrieta Rodriguezek. Hasiera ekitaldia ostiral honetan izanen da, eta amaiera, berriz, hilaren 22an.
LIV Golf txapelketek munduko rankingerako puntuak emango dituzte 2026tik aurrera
Jose Maria Mendiola judokak zilarra irabazi du Europako Irekian, Sofian
Mendiolak galdu egin du -81 kiloko kategoriako finalean Alpha Oumar Djalo frantziarraren aurka, baina aurretik Taras Nielziev ukrainarra, Dominic Rodriguez estatubatuarra, Denislav Ivanov bulgariarra, Umalt Demirel turkiarra eta Ciprian Gribinet moldaviarra kanporatu ditu.
Carlos Alcarazek Australiako Irekia irabazi du, finalean Djokovic menderatuta
Murtziarrak 2-6, 6-2, 6-3 eta 7-5 menderatu du Djokovic, eta, 22 urterekin, Grand Slameko lau tituluak lortu dituen jokalari gazteena da.
Rybakina Australiako Irekiko txapeldun, final lehiatua irabazita
Horren aurkaria, Sabalenka, gaur egun munduko lehena eta 2023an eta 2024an Australiako Irekiko txapelduna, nagusi izan da tarte batzuetan, baina ezin izan dio bere abantailari eutsi.
Arrieta Rodriguez, azken 28 urteetan Neguko Joko Olinpikoetan parte hartuko duen lehen euskal emakumea
Ainhoa Ibarra gernikarra izan zen Neguko Jokoetan parte hartzen azken euskal emakumea. Gainera, historiako bigarren emakume gipuzkoarra izango da, 1992an Albertvillen izan zen Silvia del Rincon donostiarraren ondotik. Arrietak "ilusio handiarekin" egingo dio aurre erronkari.
