Boxeoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Oier Ibarretxe boxeolariak brontzea lortu du BOXAM International txapelketan

Galdakaoko boxeolariak brontzezko domina eskuratu du bere kategorian, hiru borrokaldi egin ondoren: lehena Belgikako ordezkariaren aurka, bigarrena Kanadakoaren aurka eta hirugarrena, finalerdietan, Ukrainakoaren kontra.

Oier Ibarretxe
Oier Ibarretxe Argazkia: @BATbasqueteam
author image

EITB

Azken eguneratzea

Oier Ibarretxe Basque Team Fundazioaren beka duen boxeolariak hirugarren postua eskuratu du BOXAM International Tournament txapelketan, La Nucian (Alacant). Gizonezkoen eta emakumezkoen elite mailako kategoriak biltzen ditu, eta 20 herrialde baino gehiagoko 300 boxeolarik eman dute izena bertan.

Oierrek brontzea lortu du bere kategorian, hiru borrokaldi egin ondoren: lehena Belgikako ordezkariaren aurka, bigarrena Kanadakoaren aurka eta hirugarrena, finalerdietan, Ukrainakoaren kontra. 

Galdakaoko boxeolariak Parisko 2024ko Olinpiar Jokoetan egin zuen debuta Bazarbay Mukhammedsabyr Kazakhstango boxeolari famatuari aurre eginez. Ikasketa ona izan zen bere mailako boxeolari onenetako bati aurre egin behar izatea. Iaz, berriz, Liverpooleko Elite Mailako Munduko Txapelketan lehiatu zen.

Boxeoa Kirol gehiago Basque Team

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X