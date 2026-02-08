El boxeador Oier Ibarretxe logra el bronce en el BOXAM International

Oier Ibarretxe, boxeador becado por la Fundación Basque Team, que ya fue olímpico en París 2024, ha subido este fin de semana al tercer cajón del podio en el BOXAM International Tournament Élite 2026, que ha tenido lugar en el pabellón Muixara, en La Nucía. El torneo, reúne las categorías élite masculina y femenina, y cuenta con 300 boxeadores y boxeadoras inscritos, de más de 20 países.



Oier se ha adjudicado la presea de bronce después de disputar tres combates en su categoría; el primero ante el representante de Bélgica, el segundo contra el de Canadá y el tercero, la semifinal, ante el de Ucrania.

El púgil de Galdakao debutó en unos Juegos en la cita de París 2024, enfrentándose al dificilísimo Bazarbay Mukhammedsabyr, de Kazajistán. Supuso un buen aprendizaje tener que plantar cara a uno de los mejores boxeadores de su categoría. El pasado año, compitió de los Campeonatos del Mundo Élite de Liverpool 2025. Cayó ante el cubano Erislandy Álvarez, uno de los grandes nombres del boxeo olímpico actual pero a pesar de la derrota, el vasco dejó una actuación valiente y cargada de ilusión para el futuro.