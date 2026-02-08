El boxeador Oier Ibarretxe logra el bronce en el BOXAM International
Oier Ibarretxe, boxeador becado por la Fundación Basque Team, que ya fue olímpico en París 2024, ha subido este fin de semana al tercer cajón del podio en el BOXAM International Tournament Élite 2026, que ha tenido lugar en el pabellón Muixara, en La Nucía. El torneo, reúne las categorías élite masculina y femenina, y cuenta con 300 boxeadores y boxeadoras inscritos, de más de 20 países.
Oier se ha adjudicado la presea de bronce después de disputar tres combates en su categoría; el primero ante el representante de Bélgica, el segundo contra el de Canadá y el tercero, la semifinal, ante el de Ucrania.
El púgil de Galdakao debutó en unos Juegos en la cita de París 2024, enfrentándose al dificilísimo Bazarbay Mukhammedsabyr, de Kazajistán. Supuso un buen aprendizaje tener que plantar cara a uno de los mejores boxeadores de su categoría. El pasado año, compitió de los Campeonatos del Mundo Élite de Liverpool 2025. Cayó ante el cubano Erislandy Álvarez, uno de los grandes nombres del boxeo olímpico actual pero a pesar de la derrota, el vasco dejó una actuación valiente y cargada de ilusión para el futuro.
Te puede interesar
Rahm se queda a un golpe de poder ganar el primer torneo LIV Golf de 2026
Ha sido segundo a un golpe de distancia (265 golpes, -23) y ha plantado cara a su rival hasta el último instante gracias a una tarjeta final de cuatro birdies consecutivos.
Ariane Toro se hace con la medalla de plata en el Grand Slam de París
La navarra Ariane Toro ha ganado la medalla de plata en la categoría de hasta 52 kilos en el Grand Slam de París de judo tras alcanzar la final frente a kosovar Distria Krasniqi.
Milán-Cortina d'Ampezzo: comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026
Es la XXV. edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, y van a competir cinco deportistas vascos: Manex Salsamendi, Daniel Milagros, Lucas Eguibar, Alvaro Romero y Arrieta Rodriguez. La ceremonia de apertura es este viernes, y la de clausura tendrá lugar el día 22.
Los torneos del LIV Golf puntuarán para el ránking mundial desde 2026
El judoka José María Mendiola se adjudica la plata en el Abierto Europeo de Sofía
Mendiola ha caído en la final de la categoría de -81 kilos ante el representante francés Alpha Oumar Djalo, después de eliminar con anterioridad al ucraniano Taras Nielziev, al estadounidense Dominic Rodriguez, al búlgaro Denislav Ivanov, al turco Umalt Demirel y al moldavo Ciprian Gribinet.
Alcaraz conquista el Abierto de Australia y completa el Grand Slam
El murciano ha derrotado a Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 y se ha convertido, con 22 años, en el primero en lograr los cuatro títulos del Grand Slam.
Rybakina gana el Abierto de Australia en una final muy disputada
Su rival, Sabalenka, número uno del mundo y campeona en 2023 y 2024, llegó a dominar por momentos el encuentro, pero no consiguió sostener su ventaja.
Arrieta Rodríguez, la primera esquiadora vasca en unos Juegos Olímpicos de Invierno en 28 años
La gernikesa Ainhoa Ibarra fue la última en participar en unos Juegos de Invierno. Además, será la segunda guipuzcoana de la historia tras la donostiarra Silvia del Rincón presente en 1992, en Albertville. Arrieta asegura estar "muy ilusionada y emocionada" ante la cita.
Presentada la nueva era de KIROLAK EITB
Ya está en marcha el nuevo portal KIROLAKEITB.EUS, el lugar donde tiene cabida todo el universo deportivo de EITB, con emisiones en streaming, vídeos, noticias… ¡Entra y disfruta!