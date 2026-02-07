Golfa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Rahm kolpe batera geratu da 2026ko LIV Golfeko lehen txapelketan

Bigarren izan da kolpe irabazlearengandik kolpe batera (265 kolpe, -23) eta azken unera arte aurre egin dio garaile atera den Smylieri.

JON RAHM ABIERTO DE ESPAÑA
author image

EITB

Azken eguneratzea

Elvis Smylie australiarra jaun eta jabe izan da Riaden jokatu den 2026ko LIV Golfeko lehen txapelketan, eta titulua eskuratu du azken jardunaldian. Jon Rahm bizkaitarra bigarren izan da kolpe bat gehiagorekin (265 kolpe, -23) , baina azken unera arte aurre egin dio aurkariari, lau birdieko azken txartelari esker.

Smylie laugarren eta azken jardunaldian agertu da, Peter Uihlein estatubatuarrarekin berdinduta. Rahmek orpoz orpo zituen biak, kolpe bakarrera.

Smyliek ia ez du akatsik egin eta odol hotza erakutsi du zortzi birdie eta hamar pareko txartela sinatzeko.

Rahmek zentimetro gutxigatik huts egin du azken zuloan , bere eskuetan eagle bat zuenean. Australiarrak aukera paregabea zuen eta hirugarren kolpean patt ikusgarria sinatu du, berdinketa hautsiz eta garaipena lortuz.

Jon Rahm Golfa Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X