Rahm kolpe batera geratu da 2026ko LIV Golfeko lehen txapelketan
Bigarren izan da kolpe irabazlearengandik kolpe batera (265 kolpe, -23) eta azken unera arte aurre egin dio garaile atera den Smylieri.
Elvis Smylie australiarra jaun eta jabe izan da Riaden jokatu den 2026ko LIV Golfeko lehen txapelketan, eta titulua eskuratu du azken jardunaldian. Jon Rahm bizkaitarra bigarren izan da kolpe bat gehiagorekin (265 kolpe, -23) , baina azken unera arte aurre egin dio aurkariari, lau birdieko azken txartelari esker.
Smylie laugarren eta azken jardunaldian agertu da, Peter Uihlein estatubatuarrarekin berdinduta. Rahmek orpoz orpo zituen biak, kolpe bakarrera.
Smyliek ia ez du akatsik egin eta odol hotza erakutsi du zortzi birdie eta hamar pareko txartela sinatzeko.
Rahmek zentimetro gutxigatik huts egin du azken zuloan , bere eskuetan eagle bat zuenean. Australiarrak aukera paregabea zuen eta hirugarren kolpean patt ikusgarria sinatu du, berdinketa hautsiz eta garaipena lortuz.
Ariane Torok zilarrezko domina eskuratu du Parisko Grand Slamean
Ariane Toro Soler nafarrak zilarrezko domina irabazi du Parisko Grand Slamean, 52 kilotik beherako kategorian, finalean Krasniqi kosovarraren aurka galduta.
Milan-Cortina d'Ampezzo: 2026ko Neguko Olinpiar Jokoak, abian
Neguko Olinpiar Jokoen XXV. ekitaldia da; bertan, bost euskal kirolarik lehiatuko dute: Manex Salsamendik, Daniel Milagrosek, Lucas Eguibarrek, Alvaro Romerok eta Arrieta Rodriguezek. Hasiera ekitaldia ostiral honetan izanen da, eta amaiera, berriz, hilaren 22an.
LIV Golf txapelketek munduko rankingerako puntuak emango dituzte 2026tik aurrera
Jose Maria Mendiola judokak zilarra irabazi du Europako Irekian, Sofian
Mendiolak galdu egin du -81 kiloko kategoriako finalean Alpha Oumar Djalo frantziarraren aurka, baina aurretik Taras Nielziev ukrainarra, Dominic Rodriguez estatubatuarra, Denislav Ivanov bulgariarra, Umalt Demirel turkiarra eta Ciprian Gribinet moldaviarra kanporatu ditu.
Carlos Alcarazek Australiako Irekia irabazi du, finalean Djokovic menderatuta
Murtziarrak 2-6, 6-2, 6-3 eta 7-5 menderatu du Djokovic, eta, 22 urterekin, Grand Slameko lau tituluak lortu dituen jokalari gazteena da.
Rybakina Australiako Irekiko txapeldun, final lehiatua irabazita
Horren aurkaria, Sabalenka, gaur egun munduko lehena eta 2023an eta 2024an Australiako Irekiko txapelduna, nagusi izan da tarte batzuetan, baina ezin izan dio bere abantailari eutsi.
Arrieta Rodriguez, azken 28 urteetan Neguko Joko Olinpikoetan parte hartuko duen lehen euskal emakumea
Ainhoa Ibarra gernikarra izan zen Neguko Jokoetan parte hartzen azken euskal emakumea. Gainera, historiako bigarren emakume gipuzkoarra izango da, 1992an Albertvillen izan zen Silvia del Rincon donostiarraren ondotik. Arrietak "ilusio handiarekin" egingo dio aurre erronkari.
Bost euskal kirolari lehiatuko dira Milan-Cortina d'Ampezzoko Joko Olinpikoetan
Alde batetik, Basque Team Fundazioaren beka duten hiru kirolari Espainiako selekzioarekin lehiatuko dira otsailaren 6an hasiko diren Joko Olinpikoetan: Lucas Eguibar, Alvaro Romero eta Arrieta Rodriguez; baita Daniel Milagros abiadurako patinatzaile iruindarra ere. Bestetik, Manex Salsamendi euskal herritar-brasildarra iraupen eskian lehiatuko da Brasilgo selekzioarekin.