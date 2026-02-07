Golf
Rahm se queda a un golpe de poder ganar el primer torneo LIV Golf de 2026

Ha sido segundo a un golpe de distancia (265 golpes, -23) y ha plantado cara a su rival hasta el último instante gracias a una tarjeta final de cuatro birdies consecutivos.
El australiano Elvis Smylie ha certificado su dominio en el primer torneo LIV Golf de 2026, disputado en Riad, y se ha llevado el título en la última jornada en la que el bizkaíno Jon Rahm ha sido segundo a un golpe de distancia (265 golpes, -23) y ha plantado cara a su rival hasta el último instante gracias a una tarjeta final de cuatro birdies consecutivos.

Smylie ha aparecido en la cuarta y última jornada empatado en lo más alto de la clasificación con el estadounidense Peter Uihlein. Rahm pisaba los talones a ambos, a sólo un golpe de distancia.

Smylie apenas ha cometido errores y ha mostrado una sangre fría espectacular para firmar una tarjeta que incluyó ocho birdies y diez par.

Rahm ha errado por centímetros en el último hoyo cuando tenía en sus manos un eagle. El australiano tenía un golpe de ventaja y en el tercero golpe ha firmado un patt espectacular que le ha permitido evitar el desempate, sellar el par y el torneo en el último golpe.

