Carlos Alcarazek Australiako Irekia irabazi du, finalean Djokovic menderatuta

Murtziarrak 2-6, 6-2, 6-3 eta 7-5 irabazi dio Djokovici, eta, 22 urterekin, Grand Slameko lau tituluak lortu dituen jokalari gazteena da.

MELBOURNE (Australia), 01/02/2026.- Carlos Alcaraz of Spain holds the trophy after winning the Men’s Singles final match against Novak Djokovic of Serbia at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 01 February 2026. (Tenis, España) EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Carlos Alcarazek Australiako Irekia konkistatu du. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Carlos Alcarazek Australiako Irekiko titulua eskuratu du finalean Novak Djokovic serbiarrari 2-6, 6-2, 6-3 eta 7-5 irabazita, eta, 22 urte eta 272 egun dituela, Grand Slameko lau tituluak lortu dituen jokalari gazteena da.

Grand Slameko zazpigarren titulua bereganatuta, murtziarra Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal eta Djokovic tenislari handien Olinpoan sartu da.

El Palmarkoak Nadal ere gainditu du, 22 urterekin Australiako Irekia (2026) irabazteaz gain, Roland Garros (2024 eta 2025), Wimbledon (2023 eta 2024) eta AEBko Irekia (2022 eta 2025) ere irabazi baititu jada.

Murtziako tenislariak munduko sailkapeneko 1. postua sendotu du proba hori irabazita, eta Djokovic 3. postura igo da, Australiako finala jokatu ostean.

