Abierto de Australia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Alcaraz conquista el Abierto de Australia y completa el Grand Slam

El murciano ha derrotado a Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 y se ha convertido, con 22 años, en el primero en lograr los cuatro títulos del Grand Slam.
MELBOURNE (Australia), 01/02/2026.- Carlos Alcaraz of Spain holds the trophy after winning the Men’s Singles final match against Novak Djokovic of Serbia at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 01 February 2026. (Tenis, España) EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
Carlos Alcaraz conquista el Abierto de Australia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Carlos Alcarazek Australiako Irekia irabazi du
author image

EITB

Última actualización

Carlos Alcaraz ha logrado el título del Abierto de Australia tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, y se ha convertido, con 22 años y 272 días, en el primero en lograr los cuatro títulos del Grand Slam.

El murciano ha alzado su séptimo título de 'Grand Slam' y ha alcanzado un Olimpo hasta ahora solo accesible para leyendas como Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y el propio Djokovic, los únicos capaces hasta ahora de conquistar los cuatro 'grandes' del circuito.

Además, el de El Palmar se convierte en el tenista de la Era Abierta más joven en lograrlo, superando a su compatriota Nadal, que lo logró con 24 años y 102 días en el US Open 2010.  El Abierto de Australia 2026 se une a sus dos Roland Garros (2024 y 2025), a sus dos Wimbledon (2023 y 2024) y a sus dos US Open (2022 y 2025).

El jugador murciano, además, consolida su condición de número uno del mundo mientras que Djokovic, que no ha podido obtener su vigésimo quinto grand Slam, asciende al tres del ránking.

Tenis Más deportes

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X