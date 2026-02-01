Alcaraz conquista el Abierto de Australia y completa el Grand Slam
Carlos Alcaraz ha logrado el título del Abierto de Australia tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, y se ha convertido, con 22 años y 272 días, en el primero en lograr los cuatro títulos del Grand Slam.
El murciano ha alzado su séptimo título de 'Grand Slam' y ha alcanzado un Olimpo hasta ahora solo accesible para leyendas como Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y el propio Djokovic, los únicos capaces hasta ahora de conquistar los cuatro 'grandes' del circuito.
Además, el de El Palmar se convierte en el tenista de la Era Abierta más joven en lograrlo, superando a su compatriota Nadal, que lo logró con 24 años y 102 días en el US Open 2010. El Abierto de Australia 2026 se une a sus dos Roland Garros (2024 y 2025), a sus dos Wimbledon (2023 y 2024) y a sus dos US Open (2022 y 2025).
El jugador murciano, además, consolida su condición de número uno del mundo mientras que Djokovic, que no ha podido obtener su vigésimo quinto grand Slam, asciende al tres del ránking.
