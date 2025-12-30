Lucas Eguibar volverá a disputar la competición deportiva más grande, los Juegos Olímpicos, al certificar hoy su clasificación para la cita de Milán-Cortina d’Ampezzo, según ha adelantado Basque Team en una nota.

Los de Italia serán los cuartos Juegos para el donostiarra, quien firmó un séptimo lugar en Sochi (Rusia), un puesto 33 en Pyeongchang (Corea del Sur) y otro séptimo puesto en Beijing (China).

En esta ocasión el objetivo del incombustible 'rider' es alcanzar el podio, más concretamente el oro, algo para lo que cree que tiene "bastantes opciones”. Tras meses de preparación tanto en Basque Team Zentroa como en el centro Equilibrium de Donostia y también en la nieve (estos últimos días en Formigal) Lucas cree que estará en su "punto óptimo de preparación" al llegar los Juegos.

A pesar de que los últimos años han estado marcados por las lesiones, primero la de espalda y después la del tendón de Aquiles, Eguibar afronta la gran competición con ilusión y optimismo, superados todos sus problemas físicos.

A pesar de que, en la primera Copa del Mundo de la temporada, la de Cervinia, no pudo pasar de cuartos de final, afirma que, al 12 de febrero, día en el que se disputará la clasificatoria y la carrera, llegará en el momento más dulce de la temporada. El rider ha reconocido que su preparación va enfocada a estos Juegos Olímpicos.