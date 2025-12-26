34 urte ondoren
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Agur "Boxeo Izarrak" saioari

Pedro Mari Goikoetxea
18:00 - 20:00
Pedro Mari Goikoetxea Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Telebistako Kiroletako taldearentzat, egun berezia da gaurkoa. 34 urteren ostean, "Boxeo Izarrak" saioaren azken atala emitituko da gaur gauean. 

Gure lankide Pedro Marik aurkeztuta, urte luzez nazio mailako eta nazioarteko borrokaldi onenak eskaini dituen saioak, agur esango du gaur. 

Zorionak, eta eskerrik asko Pedro Mari, egindako lan guztiarengatik. 

Boxeoa Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X