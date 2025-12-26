TRAS 34 AÑOS 

Adiós al programa "Boxeo Izarrak"

Pedro Mari Goikoetxea
18:00 - 20:00
Pedro Mari Goikoetxea Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Agur "Boxeo Izarrak" saioari
author image

EITB

Última actualización

Tras 34 años en ETB1, "Boxeo Izarrak" pone esta noche el punto final con la emisión de su último programa.

Durante todos estos años, el espacio presentado por nuestro compañero Pedro Mari Goikoetxea, ha ofrecido los mejores combates los viernes por la noche.

Boxeo Más deportes

