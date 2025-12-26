Adiós al programa "Boxeo Izarrak"
Tras 34 años en ETB1, "Boxeo Izarrak" pone esta noche el punto final con la emisión de su último programa.
Durante todos estos años, el espacio presentado por nuestro compañero Pedro Mari Goikoetxea, ha ofrecido los mejores combates los viernes por la noche.
Pedro Mari Goikoetxea se despide de "Boxeo Izarrak"
Durante los últimos 34 años, todos los viernes por la noche, Pedro Mari Goikoetxea ha ofrecido y comentado junto a Manu Maritxalar los combates más espectaculares y emocionantes del mundo. Hoy se ha despedido del programa ante su próxima jubilación.
