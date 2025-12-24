Lindsey Vonnek bigarren gaztaroa bizi du, bost urtez goi mailako lehiaketatik at eman ondoren
Eskiatzaile estatubatuarrak, aurreko hamarkadan izarra izan zenak, distira egin du berriro, eski alpinoko Munduko Kopako proba bat irabazi duen beteranoena baita.
41 urterekin. Titaniozko belaun batekin. Eta lehiaketara itzuli ondorengo bigarren denboraldian, bost urtez goi mailako txapelketatik kanpo eman ondoren. Lindsey Vonn estatubatuarrak, aurreko hamarkadan izarra izan zenak, distira egin du berriro, eski alpinoko Munduko Kopako proba bat irabazi duen beteranoena baita, denboraldiko lehen jaitsieran, St. Moritzen.
Gainera, denboraldiko bigarren jaitsieran bigarren sailkatu da, eta Suitzako estazio horretako super-erraldoian laugarren.
Lindsey St. Paulen (Minnesota) jaio zen, eta 2019an erretiroa hartu zuen. Oso palmares bikaina lortu zuen: olinpiar jokoetan urrezko domina bat, munduko txapelketatan bi urre, hamaika domina lehiaketa nagusietan eta lau Munduko Kopa, 82 garaipen partzialekin.
Beraz, asko eta asko aho bete hortz geratu ziren joan den denboraldian berriro lehiatu zenean, non, Sankt Antonen Munduko Kopako super-erraldoian laugarren postu harrigarri bat sinatu ondoren, Saalbacheko Munduko Txapelketetako jaitsieran hamabosgarren sailkatu ostean. Eta kolpe handi bat emanez itxi zuena, bere herrialdean Sun Valleyn jokatutako erregulartasunaren lehiaketako finaletako super-erraldoian bigarren bukatu zuenean.
Denboraldi honetan berehala erakutsi du historiako kirolaririk handienetako bat dela, eski alpetarraren esparruan arrastoa utziko duen balentria batekin.
Asteazkenean lehen entrenamenduan erlojupeko onena egin ondoren, ostiralean Munduko Kopan bere 83. garaipena lortuz, St. Moritzen.
Oraingoz, bi hilabete barru Milan-Cortina d 'Ampezzoko Olinpiar Jokoetan (Italia) puntu gorenera iritsiko den denboraldian, Lindsey Munduko Kopako liderra da 180 punturekin, Aicher baino 35 puntu gehiagorekin.
