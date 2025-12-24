Esquí
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Lindsey Vonn vive una segunda juventud tras cinco años alejada de la alta competición

La esquiadora estadounidense, estrella deportiva y mediática durante la pasada década, ha vuelto a brillar, al convertirse en la más veterana, de lejos, en ganar una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino.
esquiadora estadounidense Lindsey Vonn
La estadounidense Lindsey Vonn. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Lindsey Vonnek bigarren gaztaroa bizi du, bost urtez goi mailako lehiaketatik at eman ondoren

Última actualización

A los 41 años. Con una rodilla de titanio. Y en su segunda temporada tras su regreso, después de cinco años alejada de la alta competición. La estadounidense Lindsey Vonn, estrella deportiva y mediática durante la pasada década, ha vuelto a brillar, al convertirse en la más veterana, de lejos, en ganar una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino, al imponerse en el primer descenso de St. Moritz; sólo 24 horas antes de concluir segunda en el segundo y de rematar la faena firmando un cuarto puesto en el supergigante de este domingo en la citada estación suiza.

Lindsey, nacida en St Paul (Minnesota), se había retirado en 2019 con un muy brillante palmarés que incluía un título olímpico, dos oros mundiales, once medallas en grandes eventos y cuatro triunfos globales en la Copa del Mundo, en la que sumaba 82 victorias.

Así que no pocos se quedaron boquiabiertos cuando volvió a competir el curso pasado, en el que, tras firmar un sorprendente cuarto en el supergigante de la Copa del Mundo de Sankt Anton, no había pasado de un decimoquinto en el descenso de los Mundiales de Saalbach, asimismo en Austria. Y que cerró dando un importante golpe de efecto, al acabar segunda el 'súper' de las finales de la competición de la regularidad disputado en Sun Valley, en su país.

Esta temporada no ha tardado en demostrar no sólo que la que tuvo retuvo, sino que es una de las más grandes deportistas de la historia, con una gesta que trasciende su superlativa relevancia en el ámbito del esquí alpino.

Después de firmar el miércoles el mejor crono en el primer entrenamiento, el viernes rompió moldes al lograr su octogésima tercera victoria en Copa del Mundo, al ganar el descenso de St.Moritz.

De momento, en una temporada que alcanzará su punto álgido dentro de dos meses, en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), cuyas pruebas femeninas de esquí se disputarán precisamente en la citada estación de los Dolomitas -la segunda en la que más victorias festejó, por detrás de Lake Louise (Canadá)- Lindsey lidera la Copa del Mundo de descenso, con 180 puntos, 35 más que Aicher.

Más deportes

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X