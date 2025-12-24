Lindsey Vonn vive una segunda juventud tras cinco años alejada de la alta competición
A los 41 años. Con una rodilla de titanio. Y en su segunda temporada tras su regreso, después de cinco años alejada de la alta competición. La estadounidense Lindsey Vonn, estrella deportiva y mediática durante la pasada década, ha vuelto a brillar, al convertirse en la más veterana, de lejos, en ganar una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino, al imponerse en el primer descenso de St. Moritz; sólo 24 horas antes de concluir segunda en el segundo y de rematar la faena firmando un cuarto puesto en el supergigante de este domingo en la citada estación suiza.
Lindsey, nacida en St Paul (Minnesota), se había retirado en 2019 con un muy brillante palmarés que incluía un título olímpico, dos oros mundiales, once medallas en grandes eventos y cuatro triunfos globales en la Copa del Mundo, en la que sumaba 82 victorias.
Así que no pocos se quedaron boquiabiertos cuando volvió a competir el curso pasado, en el que, tras firmar un sorprendente cuarto en el supergigante de la Copa del Mundo de Sankt Anton, no había pasado de un decimoquinto en el descenso de los Mundiales de Saalbach, asimismo en Austria. Y que cerró dando un importante golpe de efecto, al acabar segunda el 'súper' de las finales de la competición de la regularidad disputado en Sun Valley, en su país.
Esta temporada no ha tardado en demostrar no sólo que la que tuvo retuvo, sino que es una de las más grandes deportistas de la historia, con una gesta que trasciende su superlativa relevancia en el ámbito del esquí alpino.
Después de firmar el miércoles el mejor crono en el primer entrenamiento, el viernes rompió moldes al lograr su octogésima tercera victoria en Copa del Mundo, al ganar el descenso de St.Moritz.
De momento, en una temporada que alcanzará su punto álgido dentro de dos meses, en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), cuyas pruebas femeninas de esquí se disputarán precisamente en la citada estación de los Dolomitas -la segunda en la que más victorias festejó, por detrás de Lake Louise (Canadá)- Lindsey lidera la Copa del Mundo de descenso, con 180 puntos, 35 más que Aicher.
Te puede interesar
Basque Team reconoce a los deportistas vascos becados más destacados del año en su gala de Navidad
Los surfistas Janire Fernández-Etxabarri y Aitor Francesena, la gimnasta Salma Solaun, el subcampeón mundial y europeo de rugby Anton Legorburu y los paralímpicos Iñigo Llopis y Nahia Zudaire han sido algunos de los homenajeados. Además, Tania Calvo ha colgado la bicicleta y tambien ha recibido un merecido reconocimiento.
El campeón de Europa Hugo González de Oliveira, favorito en Ordizia, en el Torneo de Navidad de natación
La prueba, que pertenece a la Liga Europea, se disputará el próximo lunes 29 de diciembre, y será emitida en directo por EITB.
Pedro Mari Goikoetxea se despide de "Boxeo Izarrak"
Durante los últimos 34 años, todos los viernes por la noche, Pedro Mari Goikoetxea ha ofrecido y comentado junto a Manu Maritxalar los combates más espectaculares y emocionantes del mundo. Hoy se ha despedido del programa ante su próxima jubilación.
Ander Mintegui logra el segundo puesto en el Supergigante de la prueba de la Copa de Europa de Santa Caterina
"Estoy muy contento. Es mi primer ‘top 10', 'top 5' y podio de la Copa de Europa, y empezar la temporada así me ayuda mucho a seguir para lo que queda de campaña”, ha dicho Mintegui, que ha quedado a 32 centésimas del ganador, el austriaco Felix Hacker.
Lando Norris, campeón del mundo de Fórmula 1
El piloto británico se ha proclamado campeón del mundo de la F1 tras concluir tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi, por detrás de Verstappen y Piastri.
Los kenianos Joyciline Jepkosgei y John Korir, ganadores del maratón de Valencia
La keniana Joyciline Jepkosgei se ha llevado la victoria en la 45 edición del Maratón de Valencia con un tiempo oficioso de 2:14:00, la mejor marca mundial del año. Por su parte, en categoría masculina, el también keniata John Korir se ha impuesto con autoridad, con un tiempo de 2:02:24.
Dupont y Roseyro se imponen en Punta Galea
El campeonato de olas gigantes de Punta Galea no ha defraudado. Después de tres años de paréntesis, había ganas de surf y el espectáculo ha merecido la pena. Clement Roseyro y Justine Dupont han sido los vencedores del Punta Galea Big Wave Challenge de este 2025.
Ariane Toro se cuelga el bronce en la categoría de hasta 52 kilos en el Grand Slam de Tokio
Toro, de 22 años, se ha impuesto en la final de repesca a la japonesa Kisumi Omori.
Edurne Pasaban: "La historia de la montaña tiene momentos bonitos, pero también duros"
En EITB hemos contado con la presencia de la ex alpinista Edurne Pasaban, con quien hemos hablado de lo que podremos ver y conocer en el cómic sobre su vida que publicará en el Mendi Film Festival.