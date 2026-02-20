"Kirol Herri"
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La competición individual de "Kirol Herri" arranca con fuerza y deja emocionantes duelos para comenzar

Ainitze Zumeta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Kirol Herri" saioko banakako lehia bizi-bizi hasi da, harri-jasotzean eta aizkolaritzan
author image

EITB

Última actualización

En la primera jornada, Ainitze Zumeta a superado a Maddi Gesalaga, y Mikel Lopetegi ha hecho lo propio con Beñat Telleria; Nerea Arruti se ha clasificado para la final, y Julen Alberdi ha mantenido una bonita lucha con Arkaitz Etxebeste.

Herri-kirolak Harri-jasotzea Aizkolaritza Kirol Herri

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X