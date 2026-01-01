DEPORTE RURAL

Urra, Zumeta, Fernández de Barrena y Larrañaga se coronan en Asteasu

Ainitze Zumeta harri-jasotzailea izan da nagusi Asteasun jokatutako Kirol Herria lehiaren banakako finalean.
18:00 - 20:00
Finales individuales de Kirol Herri
Euskaraz irakurri: Zumeta eta Urra, txapeldunak harrijasotzen; Larrañaga eta Fernandez de Barrena, aizkoran
author image

EITB

Última actualización

Las finales individuales de Kirol Herri se disputaron ayer en Asteasu: Ainitze Zumeta y Urra fueron los vencedores en levantamiento de piedras, mientras que Mikel Larrañaga y Oihana Fernández de Barrena lo hicieron en aizkora. 

Aizkolaritza Harri-jasotzea Kirol Herri

