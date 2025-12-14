En el trabajo individual, el equipo formado por Larrañaga, Pikabea, Lopetegi y Osa se ha adelantado 3 a 1. En la ronda por parejas, un error de Gisasola ha propiciado la victoria de Lopetegi y Osa. Pero en el trabajo sobre la madera, Alberdi y Ansorregi han superado a Larrañaga y Pikabea.