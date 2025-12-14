KIROL HERRI

El grupo B sube a segunda posición en la cuarta jornada de la Liga Kirol Herri

KirolHerri
18:00 - 20:00
Patricia Martín, Jon Gizasola, Uxue Ansorregi y Julen Alberdi
Euskaraz irakurri: B taldea bigarren tokira igo da Kirol Herri Ligako laugarren jardunaldian
author image

EITB

Última actualización

Apretado duelo en la cuarta jornada de la Liga Kirol Herri, el programa más disputado hasta la fecha, en el que el equipo formado por Julen Alberdi, Jon Gisasola, Uxue Ansorregi y Patricia Martín, elequipo B, se ha llevado la victoria y, por tanto, la segunda plaza.

Herri-kirolak Aizkolaritza Harri-jasotzea Kirol Herri

