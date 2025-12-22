Asteasun
Estefania Etxebestek bi aldiz altxatu du 150 kiloko harria

Estefania Etxebeste 150 kiloko harria bi jasoaldi
18:00 - 20:00
Estefania Etxebeste, 150 kiloko harriari helduta. Irudia: EITB

Azken eguneratzea

"Azkeneko bi asteak oso luzeak egin zaizkit", aitortu du Iturengo harri-jasotzaileak balentria lortu ondoren. "Oso gaizki pasatu dut etxean, buruari bueltaka; azkenaurreko entrenamenduan hiru saiakera egin eta batean ere ez nuen altxatu", azpimarratu du.

Kirol Herri "Harri Herri" Emakume kirolariak Harri-jasotzea

