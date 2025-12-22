En Asteasu
Estefanía Etxebeste realiza dos alzadas con la piedra de 150 kilos

Estefania Etxebeste 150 kiloko harria bi jasoaldi
18:00 - 20:00

Estefanía Etxebeste agarra a la piedra de 150 kilos. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Estefania Etxebestek bi aldiz altxatu du 150 kiloko harria

Última actualización

"Las dos últimas semanas se me han hecho muy largas", ha confesado la harrijasotzaile de Ituren tras lograr la hazaña. "Lo he pasado muy mal en casa, dándole vueltas a la cabeza; en el penúltimo entrenamiento hice tres intentos y en ninguno la levanté", ha agregado.

Kirol Herri Harri Herri Mujeres deportistas Harri-jasotzea

