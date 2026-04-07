Albizuri taldea, “Harri Herri” saioko finalera
Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi eta Alex Merlo harri-jasotzaileek osatutako taldeak harri baldarrari 18 jasoaldi egin zizkioten, aurkariak baino lau gehiago.
Albizurik maldan gora jarritako finalerdia irauli eta finalerako txartela lortu du, Laukariz garaituta
Oskar Aguas, Jon Gisasola, Mikel Lopetegi eta Alex Merlo harri-jasotzaileek osatutako taldeak hasiera kaskarra gainditzea eta egoera iraultzea lortu dute. Harri baldarrari 18 jasoaldi egin dizkiote. Xabier Aranburu, Hodei Iruretagoiena, Xabat Olaizola eta Eneko Bilbao aurkariek, ostera, harritzarra 14 aldiz altxatu dute.
Mollarri taldea, “Harri Herri” saioko finalera
Mollarri taldeak Ergobia taldea garaitu du “Harri Herri” saioko finalerdietan. Maddi Salterainek, Malen Moranderak, Ainitze Zumetak eta Olaia Esnaolak osatutako taldeak, 34 altxaldi egin ditu harri baldarrekin.
Mollarrik finalerako txartela lortu du, Ergobia lehen finalerdian gaindituta
Olaia Esnaolak, Ainitze Zumetak, Malen Molandeirak eta Maddi Salterainek osatutako taldeak 34 altxaldi eman dizkio harri baldarrari azken proba erabakigarrian. Aurkariek, aldiz, 31 altxaldi eman dizkiote, azken lan saio horretara 18 segundoko desabantailarekin iritsita. Beraz, Maddi Gesalaga, Ane Atxutegi, Leire Olea eta Elene Ostolaza finaletik at geratu dira.
'Harri Herri'ren laugarren edizioa martxoaren 30ean abiatuko da
Maiatzaren 4ra arte luzatuko da lehia. Gainera, txapelketa berritasunekin dator.
Harri-jasotzearen ikuskizuna bueltan da EITBn, 'Harri Herri'ren laugarren edizioarekin
Momentuko kirolari onenak izango dira lehian, martxoaren 30etik maiatzaren 4ra bitartean, ETB1en eta kirolakeitb.eus atarian. Juanan Legorburuk, Idoia Etxeberriak eta Ane Muruamendiarazek gidatuko dute emanaldia Etxebarriko frontoitik.
Maddi Gesalaga eta Mikel Lopetegi "Urra", nagusi "Harri Herri" saioko neguko finalean
Bi harri-jasotzaile zarauztarrak gailendu dira Aian jokatutako "Harri Herri" saioaren neguko finalean. Biak oso pozik geratu dira emaitzarekin, baita urtea txapela jantzita hastearekin ere.
Neguko Harri Herri saioko bost finalistak: Imanol Royo, Mikel Lopetegi, Goizeder Abendibar, Ainitze Zumeta eta Eider Garcia
Mallabian jokatu da Neguko Harri Herri saioko 3. jardunaldia, eta ondoko bost harrij-asotzailek bereganatu dute urtarrilaren 4an lehiatuko den final handirako txartela: Imanol Royo, Mikel Lopetegi, Goizeder Abendibar, Ainitze Zumeta eta Eider Garcia Durana.
Estefania Etxebeste, ur aparretan
Joan den igandean, Asteasun, Estefania Etxebestek historiarako marka bikaina utzi zuen 150 kiloko harri angeluzuzenarekin. Iturengo harri-jasotzaileak erronka berri bat du orain, Idoia Etxeberriaren errekorra haustea.
Jokin Eizmendik eta Lierni Osak "Harri Herri"ko finalerako urratsa eman dute
Neguko "Harri Herri" saioko bigarren jardunaldian, Jokin Eizmendik Xabat Olaizolaren marka berdindu du. Beñat Telleriak eta Gorka Etxeberriak 9na jaso dute, eta sailkapenean hirugarren eta laugarren jarri dira. Emakumezkoetan Lierni Osak egin du markarik onena, 13 jasoaldi, Maddi Gesalagak baino bat gutxiago. Bestalde, Ane Atxutegi (9) eta Ane Cestau (8) nekez sartuko dira zortzi onenen artean.