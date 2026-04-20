Etxaurik Igeldo gainditu du bigarren finalerdian, harri baldarrarekin markarik onena lortuta
Etxauri taldeak Harri Herriren finalerako azken txartela lortu du, Igeldo gizonezkoen bigarren finalerdian mendean hartuta. Finalean Albizuri izango du aurkari. Gainera, Etxaurik markarik onena lortu du azken saio erabakigarrian, Joseba Ostolazaren mutilek harri baldarra 20 aldiz altxatu baitute. Albizurik 18 aldiz jaso zuen harritzarra lehen finalerdian.
Hala ere, bigarren finalerdiari hasiera hobea eman dio Igeldok; izan ere, Joxe Ramon Iruretagoiena Izeta II.aren lehen harri-jasotzaileak, 33 urteko Jon Unanue Goenatxo III.a azkoitiarrak hiru minutuan 8 jasoaldi egin dizkio 175 kiloko laukizuzenari. Etxauriko aurkariak, 29 urteko Jon Marijuan gasteiztarrak, bi altxaldi gutxiago egin ditu, sei.
Jarraian, 125 kiloko kubikoarekin, aldiz, hobeto moldatu da Etxauriko harri-jasotzailea. Oier Azpeitiak bi minutuan hamar aldiz altxatu du harria. 19 urteko zarauztarrak bederatzigarren altxaldian kale egin du, eta epaileak ez dio jasoaldia ontzat eman. Aurkariak, Gari Garmendiak, 14 altxaldi egin ditu gelditu barik, hau da, atsedenalditxorik egin gabe. Aurretik Azpeitiak altxaldiak binaka egin ditu, ondoren arnasa hartuz.
Etxaurik aldea areagotu du pisu bereko zilindroarekin. 30 urteko Gorka Etxeberria Igeldo taldeko harri-jasotzaile oriotarrak minutu bakarrean zortzi aldiz altxatu du harri hori. Beñat Telleriak, 30 urteko lasartearrak, Ortzaikako harri-jasotzaileak baino sei jasoaldi gehiago egin ditu denbora berean, hau da, 14.
Bakarkako azken lan saioan, 100 kiloko bola 15 aldiz jasotzeko gai izan da Aratz Zubeldia (Igeldo). 21 urteko zarauztarrak debuta zuen Harri Herrin. Aldiko hiru altxaldi egin ditu, baina 13. saiakeran huts egin du, eta epaileak baliogabetu egin dio. Imanol Royo Lartain (Etxauri) adin bereko herrikideak 16 altxaldi eman dizkio.
Bakarkako lan guztiak bukatuta eta harri-jasotzaile guztien altxaldi bakoitzeko denbora-sariak kontutan hartuta, Etxaurik 4:37 minutu pilatu ditu azken probarako, eta Igeldok 34 segundo gutxiago, 4:03.
Beraz, Igeldok heldu dio lehendabizi 132 kiloko harri baldarrari. Saio polita egiten ari ziren lau harri-jasotzaileak, eta 18 altxaldiko mugarria ezartzeko itxaropena zuten, baina 16. saiakeran Aratz Zubeldiak ezin izan du harritzarra berdindu. Berriro heldu dionean ere ezin izan du harria altxatu, ondorioz, 15 jasoaldirekin konformatu behar izan dira.
Etxauriko harri-jasotzaileek oso lasai egin dute euren lan saioa, gainditu beharreko marka jakinda. Seguru jardun dute guztiek, eta 20 aldiz altxatu dute harri baldarra. Jon Marijuan bereziki ondo aritu da, sasoia erakutsiz eta harriari sekulako kolpeak emanda.
Datorren astean emakumezkoen finala jokatuko da Ulia eta Mollarri taldeen artean.
