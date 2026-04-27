Harri Herri
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ulia, txapeldun, finalean Mollarri mendean hartu eta harri baldarrari 47 jasoaldi eginda

Udane Ostolaza kapitainaren gidaritzapean, Estefania Etxebeste, Eider Garcia Durana, Sara Jimenez de Aberasturi eta Alba Zubiria harri-jasotzaileek osatutako taldeak irabazi du final estu eta zirraragarria.
Ulia taldea, emakumezkoen Harri Herri saioko txapeldun. Irudia: EITB
author image

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ulia taldeak irabazi du Harri Herri saioaren laugarren edizioa, emakumezkoen finalean Mollarri gainditu ostean. Udane Ostolaza kapitainaren gidaritzapean, Estefania Etxebeste, Eider Garcia Durana, Sara Jimenez de Aberasturi eta Alba Zubiria harri-jasotzaileek osatutako taldeak 47 jasoaldi egin dizkio harri baldarrari azken lan saio erabakigarrian. Olaia Esnaolak, Ainitze Zumetak, Malen Molandeirak eta Maddi Salterainek osatutako taldea, Mollarri, 43 egiteko gai izan da.

Uliako txapeldunek finalean zehar izan dituzten sentsazioak eta amaierako poza

Mollarri taldeko Olaia Esnaola harri-jasotzaileak zazpi jasoaldi eman zizkion finalerdian 100 kiloko errektangularrari. Estitxu Almandoz kapitainaren gidaritzapean, 18 urteko azpeitiarrak bi minutuan bere marka berdin du finalean. Zortzigarren jasoaldi bat egiten saiatu da azken segundoetan, baina ez du lortu. Lehendabiziko proba horretan, finalerdian, 23 urteko Estefania Etxebeste iturendarrak 12 altxaldi eman zizkion laukizuzenari hiru minutuan. Finalean, bi minutuan, 10 jasoaldi egin dizkio. Jasoaldi bakoitzak 8 segundoko saria zuen; ondorioz, Uliak 24 segundoko abantaila lortu du lehen proban, 1:20 pilatuz. Mollarrik 56 segundo soilik bildu ditu.

62,5 kiloko harri kubikoarekin, Eider Garcia Durana gasteiztarrak (31 urte) bi minutuan 16 jasoaldi egin zituen finalerdian. Finalean, hiru minutuan, 23 eman dizkio. Aurkariak, Ainitze Zumetak (Mollarri), 27 jasoaldi egin zizkion hiru minutuan, finalerdian. Finalean, denbora berean, 27 altxaldi egin ditu berriro ere. Saioa lehertuta amaitu du Ainitzek. Horrela, bigarren proban 20 segundo berreskuratu dizkio Mollarrik Uliari (5 segundoko gainsaria jasoaldiko).

Finalerdian, 27 urteko Sara Jimenez de Aberasturi gasteiztarrak minutu bakarrean 15 aldiz altxatu zuen 62,5 kiloko zilindroa. Finalean, aldiz, bi minutuan, 27 jasoaldi egin ditu. Hanketako arazoekin amaitu du lan saioa. Etzan eta hankak goran jarri behar izan dizkiote, berriro suspertzeko. Finalerdian, Malen Molandeira aurkariak 14 altxaldi egin zituen minutu batean. Finalean, bi minutuan, 28 egin ditu. Proba honen ostean, Mollarrik 4:35 minutuko denbora pilatu du, eta Uliak 4:36 minutu (3 segundo jasoaldi bakoitzeko), segundo bakarreko aldea.

Bakarkako azken lan saioan, Alba Zubiriak lan aparta egin zuen finalerdian, bi minutuan 50 kiloko bola 28 aldiz jasota. 26 urteko Iberoko harri-jasotzaileak altxaldiak zortzinaka egin zituen. Finalean, minutu bakarrean, 19 altxaldi egin ditu. Maddi Salterain zarauztarrak (Mollarri), debutari eta harri-jasotzaile gazteenak, 21 jasoaldi eman zizkion bolari bi minutuan, finalerdian, nahiz eta azken altxaldietako batean arazoak izan eta harria eta bera lurrera erori ziren, susto makala hartuz. Finalean, minutu bakarrean, 15 jasoaldi egiteko kapaz izan da.

Bakarkako proba guztiak bukatuta, Mollarrik 5:20 minutuko denbora pilatu du, antolatzaileek beste minutu bat erantsita 6:20. Uliak, ostera, 5:33 minutu bildu ditu, guztira, 6:33. Beraz, 13 segundoko aldea lortu du Uliak azken harrira begira. Bi taldeek finalerdietan 34 altxaldi eman zizkioten harri baldarrari.

Finalean, Mollarrik heldu dio harritzarrari lehendabizi. Estitxu Almandoz kapitainaren taldeak 43 jasoaldi egin ditu, aurreko kanporaketan baino 9 gehiago, 21 segundo gehiago izanda. Finalerdian, harri-jasotzaile guztiek indarrak gorde zituzten bukaeran, baina gaur dena eman dute. Hala ere, Udane Ostolazaren taldea, Ulia, lau altxaldi gehiago emateko gai izan ondoren, eta, horrenbestez, txapela etxera eraman du. Bi taldeetako kideek ez dute huts larririk egin, eta maila handiko finala izan da.

Datorren astean gizonezkoen finala jokatuko dute Etxauri eta Albizuri taldeek.

"Harri Herri" Herri-kirolak Harri-jasotzea

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X