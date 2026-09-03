Campeonato de Euskal Herria
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Nerea Arruti presenta recurso tras la final del Campeonato de Euskal Herria

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Aizkolaritza, EH Txapelketa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Nerea Arrutik helegitea jarri du, Euskal Herriko Txapelketako finalaren ostean
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Última actualización

La txapela, el sábado, fue para Oihana Fernández de Barrena, por una centésima, pero la aizkolari de Urnieta no está de acuerdo con la decisión de los jueces; así, ha recurrido el resultado.

Mujeres deportistas Nerea Arruti Aizkolaritza

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