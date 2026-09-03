Nerea Arruti presenta recurso tras la final del Campeonato de Euskal Herria
La txapela, el sábado, fue para Oihana Fernández de Barrena, por una centésima, pero la aizkolari de Urnieta no está de acuerdo con la decisión de los jueces; así, ha recurrido el resultado.
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Iker Vicente gana la Urrezko Kopa por sexta vez
Iker Vicente ha ganado por sexta vez la Urrezko Kopa disputada en la plaza de la Trinidad. El de Ochagavía ha finalizado en 31 minutos y 47 segundos. Txikia IV ha sido segundo al minuto. Larrañaga, tercero a dos minutos y 12 segundos.
Iker Vicente, tras lograr el subcampeonato en Australia: “Muy contento, pero llevo cuatro años ahí, muy cerca”
El aizkolari de Otsagabia ha obtenido el segundo puesto en el Campeonato del Mundo de Velocidad, en Australia. Hemos estado con él, y nos ha contado cómo se veía mejor que nunca, “pero me he encontrado con rivales que también han estado mejor que nunca”.
Iker Vicente, subcampeón del mundo de velocidad
Iker Vicente ha sido segundo en el campeonato del mundo de velocidad que se ha disputado en Australia. El único que ha podido con el aizkolari de Otsagabia ha sido Kody Steers y lo ha conseguido por un solo segundo.
Ibai Soroa, preparado para afrontar el desafío ante Xabier Zaldua
Ibai Soroa tendrá este sábado en Tolosa un desafío de hachas contra Xabier Zaldua, que tendrá que cortar a 10 canamedios y a 4 pies. Soroa explica en esta entrevista cómo se siente.
Xabier Zaldua, preparado para afrontar el desafío ante Ibai Soroa
Xabier Zaldua e Ibai Soroa se enfrentarán este sábado en Tolosa en un desafío de hacha. Tendrán que cortar 10 kanaerdikos y 4 oinbikos. Zaldua cuenta en esta entrevista cómo se siente.
Veteranía contra juventud, Soroa y Zaldua se citan para el desafío del sábado en Tolosa
Ibai Soroa y Xabier Zaldua se han citado el sábado a la tarde en la plaza de toros de la localidad guipuzcoana. El premio será de 4000 euros, y el trabajo a realizar 10 kanaerdikos y 4 oinbikos. Será el primer desafio para Soroa, y el decimosegundo para el de Zumarraga.
Iker Vicente da "leña" a Eneko Otaño en el desafío de Tolosa
Iker Vicente ha ganado el desafío que se ha disputado en la plaza de toros de Tolosa, abarrotada de público. Dos canaerdikos no han sido suficientes para Eneko Otaño.
Eneko Otaño: "Si soy capaz de hacer en la plaza lo que he hecho en casa, tengo opciones de ganar"
El aizkolari de Beizama acudirá a Tolosa con la esperanza de ganar a Iker Vicente. En la antesala del desafío, ha declarado que será un desafío muy ceñido.
Iker Vicente: "Llego bien, llego fresco de cabeza también, porque no se me ha hecho demasiado larga la preparación"
"Yo creo que estoy en un momento muy bueno", ha explicado en aizkolari de Ochagavía ante el desafío contra Eneko Otaño este próximo sábado. "Son muchos segundos para limar, pero haber si acertamos para la estrategía", ha agregado.