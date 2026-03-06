AIZKOLARITZA
Ibai Soroa, preparado para afrontar el desafío ante Xabier Zaldua

Ibai Soroa, aizkolari. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Ibai Soroa prest, Xabier Zalduaren aurkako desafioari aurre egiteko
Ibai Soroa tendrá este sábado en Tolosa un desafío de hachas contra Xabier Zaldua, que tendrá que cortar a 10 canamedios y a 4 pies. Soroa explica en esta entrevista cómo se siente.

