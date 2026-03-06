Ibai Soroa, preparado para afrontar el desafío ante Xabier Zaldua
Ibai Soroa tendrá este sábado en Tolosa un desafío de hachas contra Xabier Zaldua, que tendrá que cortar a 10 canamedios y a 4 pies. Soroa explica en esta entrevista cómo se siente.
Iker Vicente logra la undécima txapela de Navarra
Iker Vicente ha ganado por undécima vez el Campeonato de Navarra de Aizkolaris. Tras imponerse con holgura en la final disputada en Doneztebe, el de Otsagabia ha mejorado la marca de Mindegia.