Aizkolaritza
Xabier Zaldua, preparado para afrontar el desafío ante Ibai Soroa

Xabier Zaldua aizkolaria
18:00 - 20:00
Xabier Zaldua, aizkolari
Euskaraz irakurri: Xabier Zaldua prest, Ibai Soroaren aurkako desafioari aurre egiteko
Xabier Zaldua e Ibai Soroa se enfrentarán este sábado en Tolosa en un desafío de hacha. Tendrán que cortar 10 kanaerdikos y 4 oinbikos. Zaldua cuenta en esta entrevista cómo se siente.   

Aizkolaritza

