Ibai Soroa y Xabier Zaldua se han citado el sábado a la tarde en la plaza de toros de la localidad guipuzcoana. El premio será de 4000 euros, y el trabajo a realizar 10 kanaerdikos y 4 oinbikos. Será el primer desafio para Soroa, y el decimosegundo para el de Zumarraga.