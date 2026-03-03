Presentación
Veteranía contra juventud, Soroa y Zaldua se citan para el desafío del sábado en Tolosa

18:00 - 20:00
Ibai Soroa y Xabier Zaldua en la plaza de toros de Tolosa (Gipuzkoa). Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Ibai Soroa eta Xabier Zaldua aizkolarien arteko desafioaren aurkezpena Tolosako zezen-plazan
Ibai Soroa y Xabier Zaldua se han citado el sábado a la tarde en la plaza de toros de la localidad guipuzcoana. El premio será de 4000 euros, y el trabajo a realizar 10 kanaerdikos y 4 oinbikos. Será el primer desafio para Soroa, y el decimosegundo para el de Zumarraga.

Herri-kirolak Aizkolaritza

