Desafío en Tolosa
Iker Vicente: "Llego bien, llego fresco de cabeza también, porque no se me ha hecho demasiado larga la preparación"

Iker Vicente desafio tolosa
18:00 - 20:00
El aizkolari navarro Iker Vicente. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Eneko Otañoren desafioaren aurretik Iker Vicenteri egindako elkarrizketa bideoa: "Ondo iritsi naiz, fresko iritsi naiz"

Última actualización

"Yo creo que estoy en un momento muy bueno", ha explicado en aizkolari de Ochagavía ante el desafío contra Eneko Otaño este próximo sábado. "Son muchos segundos para limar, pero haber si acertamos para la estrategía", ha agregado.

Herri-kirolak Aizkolaritza

