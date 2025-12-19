Deporte rural
Los Zaldua, astillas del mismo tronco

Zalduatarrak Euskal Tinberren finalean izango dira.
Los Zaldua. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Zalduatarrak, enbor bereko ezpalak
El sábado, en la final del Euskal Timber se decidirá el aizkolari más hábil de Euskal Herria. En la final competirán, entre otros, Xabier Zaldua y su hijo Jon. El evento se podrá ver en kirolakeitb.eus y ETB1, a partir de las 23:00.

Herri-kirolak Aizkolaritza

