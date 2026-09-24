EUSKAL PENTATLOIA
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Izeta VI.a, pentatloiko bosgarren txapelaren bila

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

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Azken eguneratzea

Urtebeteko geldialdiaren ondoren, bueltan da pentatloiko finala eta bertan ikusiko dugu Izeta VI.a. “Prestaketa luze” baten ondoren, fisikoki "oso ondo” datorrela adierazi du Aiakoak eta gogotsu ekingo dio bosgarren txapela eskuratzeko lehiari. 

Bideoa: Euskal Pentatloiaren finalaren aurkezpena Azpeitian
Andoni Iruretagoiena Izeta VI Herri-kirolak

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