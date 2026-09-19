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Euskal Selekzioak zilarrezko domina lortu du gizonezkoen 560 kilokoan, Munduko Sokatira Txapelketan
Euskal tiralariak ondo aritu dira finalean, Alemaniaren aurka, baina, azkenean, ezin izan dute urrea irabazi, eta zilarrarekin konformatu behar izan dute.
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