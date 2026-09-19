Munduko Txapelketa
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Euskal Selekzioak zilarrezko domina lortu du gizonezkoen 560 kilokoan, Munduko Sokatira Txapelketan

Iragarkia
Sokatira: Euskal Selekzioa
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskal tiralariak ondo aritu dira finalean, Alemaniaren aurka, baina, azkenean, ezin izan dute urrea irabazi, eta zilarrarekin konformatu behar izan dute. 

Herri-kirolak Euskal Selekzioa Sokatira

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