Munduko Txapelketa Hegoafrikan
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Gaztediko neskek zilarrezko domina lortu dute Mossel Bayn

Iragarkia
Gaztedi-neskak-zilarra-Hegoafrika-Munduko-Txapelketa
18:00 - 20:00
Gaztediko neskak, zilarra, 540 kiloko mailan. Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Laukizko taldea izan da multzokako fasea gainditu duen euskal talde bakarra 540 kiloko mailan. Mutriku eta Goiherri lau onenen artean sartzeko zorian izan dira. Euskal taldeek hiru domina bildu dituzte. Honenbestez, amaitu da kluben arteko txapelketa, eta ostegunetik aurrera Euskal Selekzioaren txanda izango da.

Sokatira Herri-kirolak

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