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Gaztediko neskek zilarrezko domina lortu dute Mossel Bayn
Laukizko taldea izan da multzokako fasea gainditu duen euskal talde bakarra 540 kiloko mailan. Mutriku eta Goiherri lau onenen artean sartzeko zorian izan dira. Euskal taldeek hiru domina bildu dituzte. Honenbestez, amaitu da kluben arteko txapelketa, eta ostegunetik aurrera Euskal Selekzioaren txanda izango da.
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