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Izeta VI.a da faborito nagusia larunbat honetan jokatuko den Euskal Pentlatoiaren finalean
Aiakoak irabazi ditu aurreko lau edizioak, eta faborito nagusia da. Aurrean, ordea, beste bost hautagai izango ditu: Xabat Olaizola, Jokin Urretabizkaia Basozabal, Ioritz Gisasola, Beñat Telleria eta Julen Kañamares. EITBk finala larunbatean, 22:00etatik aurrera, eskainiko du zuzenean.
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