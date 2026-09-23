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Izeta VI.a da faborito nagusia larunbat honetan jokatuko den Euskal Pentlatoiaren finalean

Iragarkia
Pentlatoia-finala-aurkezpena-Azpeitia
18:00 - 20:00
Finalaren aurkezpena Azpeitiko zezen-plazan. Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aiakoak irabazi ditu aurreko lau edizioak, eta faborito nagusia da. Aurrean, ordea, beste bost hautagai izango ditu: Xabat Olaizola, Jokin Urretabizkaia Basozabal, Ioritz Gisasola, Beñat Telleria eta Julen Kañamares. EITBk finala larunbatean, 22:00etatik aurrera, eskainiko du zuzenean.

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