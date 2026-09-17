MUNDUKO TXAPELKETA HEGOAFRIKAN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Euskal tiralariek lehen bi dominak bildu dituzte Mossel Bayn

Iragarkia
Mundial-Sokatira-Sudafrica-medallas-Goiherri-Gaztedi
18:00 - 20:00

Gaztedi A, zilarra, eta Goiherri A, brontzea, gizonezkoen 560 kiloko mailan. Irudia: EITB

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gaztedi A zilarra izan da eta Goiherri A brontzea gizonezkoen 560 kiloko kategorian. Bi euskal taldeek finalerdietan neurtu dituzte indarrak, eta Gaztedi izan da finalerako sailkatu dena, baina ezin izan du urrea hirugarren aldiz jarraian eskuratu. Laukiztarrek bi tiralditan galdu dute finala, Simonswald tade alemaniarraren aurka.

Sokatira Herri-kirolak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X