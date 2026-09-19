Sokatira
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Sei domina lortu dituzte euskal tiralariek Munduko Txapelketan

Iragarkia
Sokatira Mundiala Euskal Selekzioa
18:00 - 20:00
Euskaltiralariak. Argazkia. EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskal Selekzioak beste bi domina lortu ditu Munduko Txapelketan. 23 urtez azpiko neskek zilarrezko domina lortu dute, eta emakumezkoen 540 kiloko proban brontzezko domina lortu dute. Txapelketa bukatuta, sei domina poltsikoratu ditu Euskal Selekzioak.

Euskal Selekzioa Sokatira Herri-kirolak

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