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Izeta VI, a por la quinta txapela del pentatlón
Euskaraz irakurri: Bideoa: Izeta VI.a, pentatloiko bosgarren txapelaren bila
Tras un año de parón, vuelve la final del pentatlón y allí veremos a Izeta VI. Tras una "larga preparación", el de Aia afirma que viene "muy bien físicamente" y afronta con ganas la lucha por su quinta txapela.
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