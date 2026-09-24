EUSKAL PENTATLOIA

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Izeta VI, a por la quinta txapela del pentatlón

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bideoa: Izeta VI.a, pentatloiko bosgarren txapelaren bila
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Tras un año de parón, vuelve la final del pentatlón y allí veremos a Izeta VI. Tras una "larga preparación", el de Aia afirma que viene "muy bien físicamente" y afronta con ganas la lucha por su quinta txapela. 

Vídeo: Presentación de la final del Pentlatón Vasco en Azpeitia
Andoni Iruretagoiena Izeta VI Herri-kirolak

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