Carlota Chacón sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

La jugadora de la Real Sociedad Carlota Chacón, que se lesionó este miércoles en Edimburgo en el partido de la Europa Cup frente al Heart of Midlothian, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según ha informado el club este viernes.

Tras las pruebas realizada, se ha confirmado la lesión, que ya se preveía de gravedad. La jugadora será intervenida quirúrgicamente en los próximos días.