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La Real Sociedad busca, en Edimburgo, un buen resultado en el partido de ida de su eliminatoria ante el Heart of Midlothian

El equipo txuri-urdin se enfrenta, este miércoles, al campeón de Escocia, en la segunda ronda de clasificación de la Europa Cup. A las de Gorka Álvarez les está costando arrancar en la Liga F Moeve, pero la competición internacional es una oportunidad excelente para comenzar a dar la vuelta a la situación.
Realeko neskak
La Real inicia la Europa Cup en Escocia. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Realak emaitza ona eskuratu nahi du Edinburgon, Heart of Midlothianen aurkako kanporaketako joaneko partidan
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad se enfrenta al Heart of Midlothian este miércoles, desde las 20:00 horas, en Edimburgo, en el partido de ida de la segunda ronda de clasificación de la Europa Cup de la temporada 2026-2027. Con un puesto en octavos de final en juego, el conjunto escocés y el equipo vasco abren, así, una eliminatoria en la que la Real tiene como objetivo seguir adelante en la competición, y, además, comenzar a dar la vuelta a una racha de resultados que, desde que comenzó esta campaña en agosto, no está siendo positiva.

En este contexto, la Real Sociedad tendrá al campeón de Escocia como primer rival en este nuevo campeonato, al que ha llegado desde la Liga de Campeones, ya que, a pesar de competir muy bien, no pudo superar al Chelsea en la máxima competición continental.

En la Europa Cup, la Real podría encontrarse con rivales como el Feyenoord, el Ajax, el Wolfsburgo o el Sporting de Lisboa. Todos ellos compiten, también, en esta eliminatoria, que la Real Sociedad tratará de poner su favor en Edimburgo, para resolver en Zubieta dentro de una semana después. 

Fútbol Mujeres deportistas UEFA Europa Cup 2026-2027 Real Sociedad

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