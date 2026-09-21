¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Carlos Soler: “Era importante sumar tres puntos antes del parón”
Euskaraz irakurri: Carlos Soler: "Garrantzitsua zen geldialdiaren aurretik hiru puntu lortzea"
El jugador de la Real Sociedad, Carlos Soler, ha analizado la victoria del equipo donostiarra ante el Valencia. Ha destacado la importancia de lograr tres puntos antes del parón de Liga.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Barrene da la victoria a la Real Sociedad en Valencia en el tiempo de prolongación, en un partido loco (2-3)
EN DIRECTO
Hace min.
El Sanse encaja en Zubieta ante el Mallorca su segunda derrota del curso (0-1)
EN DIRECTO
Hace min.
Rino Matarazzo, sobre el Valencia-Real Sociedad del domingo: “Mestalla es un estadio caliente y difícil”
EN DIRECTO
Hace min.
La Real es incapaz de doblegar a un Badalona con diez (0-0)
EN DIRECTO
Hace min.
Sergio Gomez: “Nos quedamos con las sensaciones positivas de la segunda parte”
EN DIRECTO
Hace min.
Resumen del Real Sociedad-Bournemouth (1-2)
EN DIRECTO
Hace min.
La Real va de menos a más ante el Bournemouth, pero no suma en su estreno europeo (1-2)
EN DIRECTO
Hace min.
La Real se enfrentará al Madrid el 3 de febrero en semifinales de la Supercopa, en Estambul
EN DIRECTO
Hace min.
La Real vuelve a la Europa League frente al debutante Bournemouth inglés
Cargar más