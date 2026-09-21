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Carlos Soler: “Era importante sumar tres puntos antes del parón”

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Carlos Soler, Realeko jokalaria
18:00 - 20:00
Carlos Soler, jugador de la Real Sociedad, tras el encuentro. EITB Media
Euskaraz irakurri: Carlos Soler: "Garrantzitsua zen geldialdiaren aurretik hiru puntu lortzea"
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El jugador de la Real Sociedad, Carlos Soler, ha analizado la victoria del equipo donostiarra ante el Valencia. Ha destacado la importancia de lograr tres puntos antes del parón de Liga.

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