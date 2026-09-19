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El Sanse encaja en Zubieta ante el Mallorca su segunda derrota del curso (0-1)

Un solitario gol de Adrián Fuentes en el minuto 81 ha dado la victoria al equipo mallorquí.
Sanse
Sanse vs. Mallorca. Foto: @RSZubieta
Euskaraz irakurri: Sansek denboraldiko bigarren porrota jaso du Mallorcaren aurka Zubietan (0-1)
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Sanse ha perdido por 0-1 ante el Mallorca este sábado en el partido de la 6ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Zubieta por un gol solitario de Adrián Fuentes en el minuto 81.

El Mallorca ha sido el primero en avistar el área rival con dos ocasiones de Álex Sala que se han marchado desviadas de la portería de Aitor Fraga.

El filial donostiarra ha reaccionado con un disparo de Lander Astiazarán desde el vértice izquierdo del área que ha atrapado sin problemas Arnau Tenas.

En el minuto 22 Gorka Gorosabel ha recogido un balón a la espalda de la defensa bermellona, ha avanzado metros y ha servido un pase al espacio para la llegada de Carrera, cuyo disparo raso no ha encontrado portería.

En la segunda mitad, en el minuto 81 y en la única acción de peligro de este periodo, Adrian Fuentes ha recibido una pelota de Josep Cerdá cerca del vértice derecho del área y su disparo raso al palo largo se ha introducido en la portería de Fraga para dar la victoria a los mallorquines.

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