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Sergio Gomez: “Nos quedamos con las sensaciones positivas de la segunda parte”
El jugador de la Real Sociedad Sergio Gómez ha destacado la buena segunda parte realizada por el equipo tras la derrota ante Bournemouth.
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