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Sergio Gomez: “Nos quedamos con las sensaciones positivas de la segunda parte”

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Sergio Gomez, jugador de la Real Sociedad
18:00 - 20:00

Sergio Gómez, tras el encuentro

Euskaraz irakurri: Jon Gorrotxategi: “Bigarren zati ona egin dugu, eta horrekin gelditu behar gara”
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El jugador de la Real Sociedad Sergio Gómez ha destacado la buena segunda parte realizada por el equipo tras la derrota ante Bournemouth.

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