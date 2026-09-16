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Carlos Soler: “En el vestuario se habla de ilusión por Europa"

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SAN SEBASTIÁN, 16/09/2026.- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo (d), y el centrocampista Carlos Soler (i), durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles, en la previa del partido de Liga Europa ante el Bournemouth. EFE/ Javi Colmenero
18:00 - 20:00
Carlos Soler y Pellegrino Matarazzo en rueda de prensa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Carlos Soler eta Pellegrino Matarazzoren prentsaurrekoa Reala vs Bournemouth Europa Liga atarikoa
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El centrocampista de la Real se ha mostrado este miércoles ilusionado ante el inminente debut europeo del conjunto txuri-urdin. Por su parte, el entrenador, Pellegrino Matarazzo, ha mostrado su máxima ambición en la víspera del debut ante el Bournemouth en Anoeta, marcando como objetivo acabar entre los ocho primeros de la clasificación, aunque ha abogado por ir "paso a paso".

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