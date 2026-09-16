¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Carlos Soler: “En el vestuario se habla de ilusión por Europa"
El centrocampista de la Real se ha mostrado este miércoles ilusionado ante el inminente debut europeo del conjunto txuri-urdin. Por su parte, el entrenador, Pellegrino Matarazzo, ha mostrado su máxima ambición en la víspera del debut ante el Bournemouth en Anoeta, marcando como objetivo acabar entre los ocho primeros de la clasificación, aunque ha abogado por ir "paso a paso".
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Sergio Gómez: “El penalti nos ha afectado mucho. Ha sido claro que no lo era”
EN DIRECTO
Hace min.
La Real se hunde en los últimos minutos frente al Atlético (0-3)
EN DIRECTO
Hace min.
La Real sigue en crisis y empata con el Tenerife (1-1)
EN DIRECTO
Hace min.
La pegada del Sanse fulmina al Andorra (1-3)
EN DIRECTO
Hace min.
Matarazzo: “Quiero recordar la competitividad que tuvimos en la Copa"
EN DIRECTO
Hace min.
Yangel Herrera sobre el partido contra el Atlético de Madrid: “Nos gustan estos partidos; queremos regalar una gran victoria a la afición”
EN DIRECTO
Hace min.
La Real Sociedad cae en Granada (3-2), y no consigue arrancar en la Liga F Moeve
EN DIRECTO
Hace min.
Job Ochieng: “Para mí, es un sueño hecho realidad”
EN DIRECTO
Hace min.
Sucic rescata a una Real con diez, en un partido de locura en Elche (2-3)
Cargar más