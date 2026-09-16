El centrocampista de la Real se ha mostrado este miércoles ilusionado ante el inminente debut europeo del conjunto txuri-urdin. Por su parte, el entrenador, Pellegrino Matarazzo, ha mostrado su máxima ambición en la víspera del debut ante el Bournemouth en Anoeta, marcando como objetivo acabar entre los ocho primeros de la clasificación, aunque ha abogado por ir "paso a paso".