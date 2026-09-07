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Sucicek hamarrekin erreskatatu du Reala, Elxen jokatutako partida ero batean (2-3)

Kroaziarrak azken minutuetan sartutako gol batek garaipen handia eman die txuri-urdinei, 0-2 aurreratu eta Jon Martinen kanporaketaren ostean, eta Elxek partida nola berdindu duen ikusi ondoren.

ELCHE, 07/0+/2026.- El centrocampista de la Real Sociedad Yangel Herrera (2i) celebra junto a sus compañeros tras marcar un gol durante el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de Laliga EA Sports que disputan este lunes Elche y Real Sociedad en el estadio Martínez Valero de la localidad alicantina. EFE / Pablo Miranzo.
Realeko jokalariak Yangel Herreraren gola ospatzen. Argazkia: EFE.
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I. M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eromena Martinez Valeron. Realak 2-3ko emaitzarekin lortu du garaipena etxetik kanpo Elxen aurka, denetarik gertatu den partidan. Luka Sucicek 90. minutuan sartu du garaipenaren gola talde txuri-urdinarentzat, Jon Martinek txartel gorria ikusi ondoren 64. minutuan. Aurretik, donostiarrek aurrea hartu dute partidako onena izan de Job Ochiengen eta Yangel Herreraren golekin. Bigarren zatian, berriz, Lemarrek eta Fer Niñok itxaropena eman diote Elxi, partida berdinduz, Reala hamar jokalarirekin zegoela aprobetxatuz.

Matarrazzok sei aldaketa aurkeztu ditu hamaikakoan, iragan ostegunean Celtaren aurka hutsean berdindu zuenarekin alderatuta. Berritasun nagusiak Marrero atepean Remiroren ordez eta Sarr fitxaketa berriaren debuta izan dira, Jon Martinen ordez atzealdean jokatu duena. Gainerakoan, Soler Turrientesengatik sartu da, Guedes Barrenetxearengatik, Ochieng Take Kuborengatik eta Sucic Oskarssonengatik. Azken aldaketa hori dela eta, Mikel Oyarzabal izan da taldearen erreferentzia gaurkoan.

Partidaren laburpena:

Horrela, partida baloiaren jabetza lortzeko borroka polit batekin hasi da, nahiz eta minutuek aurrera egin ahala talde donostiarrak lortu duen jokoaren kontrola. Txuri-urdinen jokalaririk aipagarriena Job Ochieng gaztea izan da. Kenyarra izan da bere lasterketekin taldeari sakontasuna eman dion jokalaria.

Hori gutxi balitz, Ochieng bera izan da Realarentzat lehen gola sartu duena, Carlos Solerrek area barruan jarritako baloi bat ondo aprobetxatuz, Elxen atzealdearen aldaratze txarra erdilariaren oinetan erori ostean.

Ochiengen gola (0-1):

Egia esan, Elxek akats asko egin ditu eta Lehen Mailan opariak beti ordaintzen dira oso garesti. Zentzu horretan, bigarren gola Bigasek baloia galdu duelako iritsi da. Ochiengek berreskuratu du, Herrerari eman dio pasea eta honek bigarren gola sartu du, Dituro atezainaren laguntzarekin.

Herreraren gola (0-2):

Atsedenaldia baino lehen, txuri-urdinek penaltia eskatu dute, Guedes area barruan erori ostean, eta Chustentzat gorria ere, honek jokalari portugaldarra lurrera bota eta gero, epailea oso gertu zegoela. 0-2 atsedenaldian.

Bigarren zatiko lehen minutuetan Sucic eta Herrera partida erabakita uzten saiatu dira, baina euren erremateek ez dute aterik ikusi. Elx aulkia mugitzen hasi da eta horri esker aurrerapausoa eman du. Matarazzok laster erantzun du Jon Martin eta Alex Marchal berdegunean sartuz.

Eta, nolabait ere, mugimendua ez zaio guztiz gaizki atera, 64. minutuan Sucicek gola sartu baitu Solerren asistentzia bikaina aprobetxatuta. Hala ere, jokaldiaren hasieran Jon Martinek eskuarekin jo du baloia Fer Niñorekin izandako lehia batean, eta epaileak falta adierazi du, Lasartekori txartel gorria aterata. 0-3ko emaitzatik, jokalari bat gutxiagorekin ia ordu erdi iraun behar izatera.

Jon Martinen txartel gorria:

Hurrengo jokaldietako batean, bigarren zatian sartu den Thomas Lemarrek aldea murriztu du, Marrerok ukitu duen jaurtiketa baten bidez.

Lemarren gola (1-2):

Golak etxeko taldea haztea eragin du eta berdinketa 74. minutuan iritsi da, Fer Niñok Germán Valeraren erdiraketa ona errematatu duenean.

Fer Niñoren gola (2-2):

Ordutik, Elxen setioa etengabea izan da Unai Marreroren atean. Baina Realak ez zuen bere azken hitza esan, eta kontraerasoan atera ahal izan den jokaldi bakanetako batean, Ochiengek Sucici utzi dio baloia, kroaziarrak garaipenaren gola sar zezan. Donostiarren bigarren garaipena, 7 puntu biltzeko.

Sucicen gola (2-3):

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