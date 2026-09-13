La Real sigue en crisis y empata con el Tenerife (1-1)
La Real Sociedad sigue sin conocer la victoria esta temporada tras empatar a uno ante el Tenerife en la 3ª jornada de la Liga F Moeve. Ainoa Campo ha adelantado a las txuri-urdin, pero Eva Vergés ha igualado el marcador en los minutos finales.
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La pegada del Sanse fulmina al Andorra (1-3)
El filial donostiarra se ha desplegado con una concreción, una potencia y un acierto en sus ataques en la primera mitad que todo ha quedado resuelto a toda velocidad.
Matarazzo: “Quiero recordar la competitividad que tuvimos en la Copa"
El entrenador de la Real Sociedad se ha referido al partido del domingo ante el Atlético de Madrid, en la quinta jornada de la Liga EA Sports. Ha destacado que quiere ver la competitividad mostrada cuando ganaron la Copa del Rey ante el equipo madrileño.
Yangel Herrera sobre el partido contra el Atlético de Madrid: “Nos gustan estos partidos; queremos regalar una gran victoria a la afición”
Yangel Herrera ha comparecido en rueda de prensa este jueves or la tarde. En ella ha hablado de que está “feliz y disfrutando” y el querer dejar atrás la temporada pasada. Además de hablar de la Europa League y del partido contra el Atlético de Madrid.
La Real Sociedad cae en Granada (3-2), y no consigue arrancar en la Liga F Moeve
Las de Gorka Álvarez, con los goles de Carlota Chacón y de Klára Cahynová, lograron empatar, por dos veces, las ventajas del Granada, pero, en el inicio del segundo tiempo, el equipo andaluz hizo su tercer y definitivo gol. La Real Sociedad, tras dos jornadas del campeonato, no ha podido sumar ningún punto.
Job Ochieng: “Para mí, es un sueño hecho realidad”
El jugador de la Real Sociedad Job Ochieng se mostró feliz con el trabajo realizado ante el Elche.
Sucic rescata a una Real con diez, en un partido de locura en Elche (2-3)
Un tanto en los minutos finales del croata da una gran victoria a los txuri urdin, después de que se hayan adelantado 0-2 y hayan visto cómo el Elche empataba el partido tras la expulsión de Jon Martín.
Matarazzo: “Quiero ver el lado ofensivo del equipo"
La Real Sociedad se enfrentará al Elche, el lunes, en el partido correspondiente a la 4ª jornada de la Liga EA Sports.
Soroeta salva un punto para el Sanse en Zubieta (1-1)
El atacante donostiarra, que ha saltado al verde en la segunda mitad, iguala el tanto inicial del Tenerife, obra de Fabricio, en el tramo final del partido, con una gran definición por encima del portero.
Gorka Álvarez asume con “mucha emoción” ser entrenador de la Real
El técnico lasartearra, Gorka Álvarez, vuelve a Zubieta para dirigir a la Real Sociedad femenina. En su presentación, la responsable de fútbol del club txuri-urdin, Maider Castillo, ha criticado la repentina marcha de Arturo de Ruiz.