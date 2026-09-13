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La Real sigue en crisis y empata con el Tenerife (1-1)

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Reala-Tenerife
18:00 - 20:00
Real Sociedad vs Tenerife. Foto: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Realak krisian jarraitzen du eta Teneriferekin berdindu du (1-1)
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Última actualización

La Real Sociedad sigue sin conocer la victoria esta temporada tras empatar a uno ante el Tenerife en la 3ª jornada de la Liga F Moeve. Ainoa Campo ha adelantado a las txuri-urdin, pero Eva Vergés ha igualado el marcador en los minutos finales.

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