2ª jornada
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La Real Sociedad cae en Granada (3-2), y no consigue arrancar en la Liga F Moeve

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Granada vs Reala
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Realak Granadan galdu du (3-2), eta punturik batu ezinik jarraitzen du Moeve F Ligan
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Las de Gorka Álvarez, con los goles de Carlota Chacón y de Klára Cahynová, lograron empatar, por dos veces, las ventajas del Granada, pero, en el inicio del segundo tiempo, el equipo andaluz hizo su tercer y definitivo gol. La Real Sociedad, tras dos jornadas del campeonato, no ha podido sumar ningún punto. 

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