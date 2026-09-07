Sucic rescata a una Real con diez, en un partido de locura en Elche (2-3)
Un tanto en los minutos finales del croata da una gran victoria a los txuri urdin, después de que se hayan adelantado 0-2 y hayan visto cómo el Elche empataba el partido tras la expulsión de Jon Martín.
Locura en el Martínez Valero. La Real ha logrado la victoria por 2-3 fuera de casa ante el Elche, en un partido en el que ha pasado de todo. Luka Sucic ha metido el tanto de la victoria en el minuto 90 para un equipo txuri-urdin que se ha quedado con diez futbolistas en el minuto 64', después de que Jon Martín viera la roja. Antes, los donostiarras se han adelantado con goles de Job Ochieng, el mejor del partido, y Yangel Herrera, mientras que en la segunda parte, Lemar y Fer Niño han dado esperanzas al Elche empatando el partido y aprovechando la superioridad numérica.
Matarrazzo ha presentado seis cambios en la alineación con respecto a la que empató a cero el pasado jueves contra el Celta. Las novedades han sido Marrero bajo puerta en el lugar de Remiro y el debut del flamante fichaje Sarr en el centro de la zaga en vez de Jon Martin. Por lo demás, Soler ha entrado por Turrientes, Guedes por Barrenetxea, Ochieng por Take Kubo y Sucic por Oskarsson, provocando que Oyarzabal fuera el delantero del equipo.
Así, el partido ha empezado con una bonita pelea por la posesión del balón, aunque con el paso de los minutos ha sido el equipo donostiarra el que se ha adueñado del mismo. El jugador más destacado de los txuri-urdin ha sido sin lugar a duda el joven Job Ochieng. El keniano es el jugador que con sus carreras y arrancadas ha dado profundidad a su equipo.
Por si fuera poco, el propio Ochieng ha sido el que ha abierto la lata para la Real, aprovechando un balón puesto en el área por Carlos Soler, después de que le haya caído el mal rechace de la zaga del Elche en los pies en la salida de un córner.
Lo cierto es que el Elche ha cometido muchos errores y los regalos en Primera División siempre se pagan muy caros. En ese sentido, el segundo gol ha llegado por una pérdida de balón de Bigas, que ha aprovechado Ochieng para ceder el balón atrás y que Herrera marcase el segundo tanto, con ayuda del portero Dituro.
Antes del descanso, los blanquiazules han pedido penalti a Guedes tras ser derribado dentro del área, y también roja a Chust después de que este golpease al portugués con el balón lejos de la acción y árbitro mirando muy de cerca. 0-2 al descanso.
En los primeros minutos de la segunda parte Sucic y Herrera han intentado sentenciar el partido, pero sus remates no han visto puerta. El Elche ha empezado a mover el banquillo y eso le ha permitido dar un paso adelante. Matarazzo ha respondido pronto introduciendo sobre el verde a Jon Martín y Alex Marchal.
Y en cierto modo no le ha salido mal el movimiento, porque en el 64’ Sucic ha marcado gol tras aprovechar una gran asistencia de Soler. Sin embargo, previamente en la jugada, Jon Martín ha golpeado con la mano el balón en una disputa con Fer Niño y el árbitro ha señalado falta, expulsando al de Lasarte. De la sentencia con el 0-3, a tener que aguantar casi media hora con un jugador menos.
En una de las siguientes jugadas Thomas Lemar, que ha entrado en el segundo tiempo, ha recortado distancias con un disparo desde la frontal que ha rozado Marrero.
El gol ha hecho que el equipo local se creciera y el empate ha llegado en el minuto 74, cuando Fer Niño ha rematado un buen centro de Germán Valera.
Desde entonces, el asedio del Elche ha sido constante sobre la portería de Unai Marrero. Pero la Real no había dicho su última palabra y, en una de las pocas jugadas en la que ha podido salir a la contra, Ochieng ha cedido el balón a Sucic para que el croata marcase el gol de la victoria. Segundo tirunfo de los donostiarras, que suman 7 puntos.
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