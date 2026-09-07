Sucic rescata a una Real con diez, en un partido de locura en Elche (2-3)

Locura en el Martínez Valero. La Real ha logrado la victoria por 2-3 fuera de casa ante el Elche, en un partido en el que ha pasado de todo. Luka Sucic ha metido el tanto de la victoria en el minuto 90 para un equipo txuri-urdin que se ha quedado con diez futbolistas en el minuto 64', después de que Jon Martín viera la roja. Antes, los donostiarras se han adelantado con goles de Job Ochieng, el mejor del partido, y Yangel Herrera, mientras que en la segunda parte, Lemar y Fer Niño han dado esperanzas al Elche empatando el partido y aprovechando la superioridad numérica.

Matarrazzo ha presentado seis cambios en la alineación con respecto a la que empató a cero el pasado jueves contra el Celta. Las novedades han sido Marrero bajo puerta en el lugar de Remiro y el debut del flamante fichaje Sarr en el centro de la zaga en vez de Jon Martin. Por lo demás, Soler ha entrado por Turrientes, Guedes por Barrenetxea, Ochieng por Take Kubo y Sucic por Oskarsson, provocando que Oyarzabal fuera el delantero del equipo.