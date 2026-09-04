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Gorka Álvarez asume con “mucha emoción” ser entrenador de la Real

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Gorka Alvarez Realeko entrenaitzailearen aurkezpena
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Realak ofizialki aurkeztu du Gorka Alvarez

Última actualización

El técnico lasartearra, Gorka Álvarez, vuelve a Zubieta para dirigir a la Real Sociedad femenina. En su presentación, la responsable de fútbol del club txuri-urdin, Maider Castillo, ha criticado la repentina marcha de Arturo de Ruiz. 

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