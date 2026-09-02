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Erik Bretos: “Todos los clubes del mundo querrían a Mikel Oyarzabal, pero él quiere estar en la Real”

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Erik Bretos (Reala)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Erik Bretos: “Munduko klub guztiek nahiko lukete Mikel Oyarzabal izan, baina berak Realean egon nahi du”
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Última actualización

El director de Fútbol de la Real Sociedad ha hablado, este miércoles, en torno al mercado de fichajes que acaba de finalizar, y, en su comparecencia, se ha referido al capitán de la Real Sociedad: “Si quisiera estar en el mercado”, ha dicho, “tendríamos mil ofertas”.

Fútbol Mikel Oyarzabal Mercado de Fichajes Real Sociedad

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